Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024 частина 2 дивитись онлайн

Выпуск 4 | 22.11.2024 | Сезон 13

Дивіться Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024 та дізнайтеся, кого цього тижня Олександр запросить на побачення та якими вони будуть?

Після емоційного вечора біля вогнища Юстина відправляється на індивідуальне побачення з Олександром. Що підготував для неї Холостяк? Про що Юстина наважиться йому розповісти і як Терен на це відреагує?

На подвійне побачення потрапляють Єлизавета та Ксенія. Це стало справжньою несподіванкою для Єлизавети, адже вона вважає Ксенію за подругу та не хотіла б з нею конкурувати на побаченні на виліт. А які думки в самої Ксенії щодо цього? Як пройдуть групове побачення та індивідуальні спілкування?

Наприкінці карпатських канікул герої влаштували справжню просмажку одне одному. Гострі жарти та викриття таємниць перед усіма. Як поставиться до такого Олександр? Побачите у Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024.

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Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024

Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 4 випуск 3 частина від 22.11.2024