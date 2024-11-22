Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024 частина 3 дивитись онлайн

Выпуск 4 | 22.11.2024 | Сезон 13

Хто поїде з Карпат додому, а кому Олександр дасть другий шанс? Дивіться Церемонію троянд проєкту Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024.

Перед Церемонією троянд дівчата традиційно записали свої відеозвернення Холостяку. Чиї слова шокують Олександра найбільше і як вплинуть на його рішення? Чи отримує троянду героїня, яка дуже йому подобається, але не розділяє його планів? Побачите на Церемонії троянд 4 випуску Холостяк 13 сезон.

Дівчата по-новому відкрились для Олександра в Карпатах. Хто ж найбільше вразив його та отримає першу троянду? А хто навпаки – вимушена буде покинути проєкт цього тижня? Дивіться у Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024.

Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024