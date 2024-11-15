Холостяк 13 сезон 3 випуск дивитись онлайн від 15.11.2024

Випуск 3 | 15.11.2024 | Сезон 13

Пориньте в атмосферу флірту та зближення Олександра Терена з героїнями. Дивіться Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024 онлайн на сайті СТБ.

Спілкування Олександра з деякими героїнями тет-а-тет переросте в дещо більше! Із ким відбудуться перші поцілунки Холостяка на проєкті? І чи поділяться цим дівчата із суперницями? Побачите в Холостяк 13 сезон 3 випуск.

Олександр Терен організував благодійний концерт для допомоги військовим. На цьому заході героїні проєкту представлять власні лоти – розмальовані ними тарілки. Кого дівчата відправлять на благодійний захід, а заразом і на побачення з Холостяком? Чим закінчиться вечір? І що порадять Олександру його друзі? А також як пройде третя Церемонія троянд? Дивіться онлайн на СТБ Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024.

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