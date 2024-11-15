Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 3 | 15.11.2024 | Сезон 13

Як пройдуть романтичні побачення в Одесі? І кого з двох дівчат обере Олександр? Дивіться Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024 та дізнаєтеся про це.

На побачення на виліт Олександр запросив Настю та Ілону. Герої відправились в сонячну Одесу і провели побачення порізно, а також спільну вечерю, приправлену пікантними розмовами. Хто з дівчат відкриється по-новому для Олександра? Які таємниці свого життя героїні довірять Холостяку? І чи зможуть вони бути відкритими та щирими?

Одна з героїнь мусить покинути проєкт. Але чи зможе Олександр ухвалити це рішення в такій романтичній атмосфері? Побачите в Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024.

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Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024

Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 3 випуск 3 частина від 15.11.2024