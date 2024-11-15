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Video: Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024 частина 3 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 3 випуск частина 3 від 15.11.2024. Новий випуск Холостяк 13 сезон 3 випуск 3 частина - ефір від 15 листопада 2024 на сайті СТБ
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Випуск 3 | 15.11.2024 | Сезон 13

Дивіться Церемонію троянд Холостяк 13 сезон 3 випуск від.15.11.2024 та дізнайтеся, хто з героїнь сьогодні покине проєкт. Перед ухваленням рішення Олександр порадиться зі своїми друзями щодо дівчат, які були присутні на благодійному заході. Що йому скажуть друзі?

На вас чекає незвична Церемонія троянд, яка буде сповнена обіймами і яскравими кольорами. Після барвистих обіймів Олександр вирішив поспілкуватися зі Світланою. Як пройде ця розмова? І як вплине на ухвалення кінцевого рішення Олександром?

Хто з героїнь отримає троянду першою? І що Олександр скаже кожній із дівчат? А хто навпаки так і не дочекається троянди і як Терен обґрунтує своє рішення? Дивіться в Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024.

Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024

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