Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024 частина 1 дивитись онлайн

Випуск 3 | 15.11.2024 | Сезон 13

Що саме підготував Олександр Терен для індивідуального побачення з Вікою? І чим воно закінчиться? Дивіться в Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024.

Поки Віка та Олександр на романтичному побаченні відкривались одне одному, інші героїні займались арттерапією. Дівчата поринули у світ самчиківського розпису і, поділившись на три групи, створювали тарілки. Але арттерапія мала ще одну мету – героїні продаватимуть свої тарілки на благодійному аукціоні, організованому Олександром.

Кого суперниці відправлять як представницю своєї групи? За скільки дівчатам вдасться продати розписані ними тарілки? І які враження від вечора залишаться в них і в Олександра? Покаже Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024.

Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024

Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 3 випуск 2 частина від 15.11.2024