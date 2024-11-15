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Video: Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024 частина 1 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 3 випуск частина 1 від 15.11.2024. Новий випуск Холостяк 13 сезон 3 випуск 1 частина - ефір від 15 листопада 2024 на сайті СТБ
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Холостяк Сезон 13 Випуск 3 Побачення з Вікою і благодійний концерт. Холостяк 13 сезон випуск 3 частина 1 від 15.11.2024
Випуск 3 | 15.11.2024 | Сезон 13

Що саме підготував Олександр Терен для індивідуального побачення з Вікою? І чим воно закінчиться? Дивіться в Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024.

Поки Віка та Олександр на романтичному побаченні відкривались одне одному, інші героїні займались арттерапією. Дівчата поринули у світ самчиківського розпису і, поділившись на три групи, створювали тарілки. Але арттерапія мала ще одну мету – героїні продаватимуть свої тарілки на благодійному аукціоні, організованому Олександром.

Кого суперниці відправлять як представницю своєї групи? За скільки дівчатам вдасться продати розписані ними тарілки? І які враження від вечора залишаться в них і в Олександра? Покаже Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024.

Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024

Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 3 випуск 2 частина від 15.11.2024

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