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Video: Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024 частина 1 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 4 випуск частина 1 від 22.11.2024. Новий випуск Холостяк 13 сезон 4 випуск 1 частина - ефір від 22 листопада 2024 на сайті СТБ
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Як пройде романтична поїздка на потязі Олександра та Вероніки? І чим закінчиться їх поява в Карпатах? Дивіться в Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024.

Вероніка та Олександр зустрічаються на вокзалі – на них чекає спільна поїздка в інклюзивному вагоні до Карпат. Романтична вечеря під стукіт коліс, квіти та відверті розмови створюють атмосферу близькості між героями. Як пройде перша ніч з Тереном? Побачите в Холостяк 13 сезон 4 випуск.

Реакція інших героїнь на раптову появу Вероніки під руку з Олександром у Карпатах буде доволі емоційною. Які запитання поставлять дівчата? І що їм відповість Вероніка? Дивіться Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024  та дізнайтеся, чому спільна вечеря закінчилася сльозами та взаємними образами.

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