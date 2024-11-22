Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024 частина 1 дивитись онлайн

Выпуск 4 | 22.11.2024 | Сезон 13

Як пройде романтична поїздка на потязі Олександра та Вероніки? І чим закінчиться їх поява в Карпатах? Дивіться в Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024.

Вероніка та Олександр зустрічаються на вокзалі – на них чекає спільна поїздка в інклюзивному вагоні до Карпат. Романтична вечеря під стукіт коліс, квіти та відверті розмови створюють атмосферу близькості між героями. Як пройде перша ніч з Тереном? Побачите в Холостяк 13 сезон 4 випуск.

Реакція інших героїнь на раптову появу Вероніки під руку з Олександром у Карпатах буде доволі емоційною. Які запитання поставлять дівчата? І що їм відповість Вероніка? Дивіться Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024 та дізнайтеся, чому спільна вечеря закінчилася сльозами та взаємними образами.

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Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024

Дивитися онлайн: Холостяк 13 сезон 4 випуск 2 частина від 22.11.2024