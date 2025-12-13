Чорна Церемонія троянд «Холостяк-14»: огляд образів від ONE BY ONE

Сила чорного: як бренд ONE BY ONE створював образи героїнь для Чорної Церемонії троянд «Холостяк-14»

Прихильники романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ знають: кожна Церемонія троянд має свою атмосферу, символіку та ритм. Але особливе місце займає саме Чорна церемонія — вечір максимальної напруги, коли емоції загострені, а кожен погляд важить більше за слова. У новому випуску «Холостяк-14» її візуальну мову визначила спеціальна колаборація з українським брендом ONE BY ONE, який повністю розробив і пошив п’ять унікальних образів для героїнь. Це не просто сукні чи костюми — це продумані модні висловлювання, створені для моменту, коли чорний колір говорить голосніше за будь-які акценти.

Як бренд ONE BY ONE підбирав образи героїням проєкту

«Чорна церемонія троянд — це особливий формат вечора, коли драматургія моменту потребує більш глибокої емоційності та читкішої стилістичної рамки. Саме тому ми у One by One підійшли до створення образів дівчат як до цілісного модного перформансу, де кожна сукня має свій характер і свою історію», – розповідає Анастасія Мельник, партнерка, головна дизайнерка ONE BY ONE.

«Підбір суконь починався з аналізу індивідуальності кожної учасниці: її типажу, темпераменту, стилю руху в кадрі та того, як вона комунікує зі світом. Для когось ми обирали більш архітектурні силуети з чіткими лініями, щоби підкреслити впевненість і внутрішній каркас, для когось — легкі фактури й делікатні вирізи, що роблять образ м’якшим і більш інтимним.

Оскільки це саме Чорна церемонія, основою капсули стали монохромні чорні та графітові моделі — кольори, які дають максимальну глибину, драматизм і кінематографічність. Чорний дозволяє зіграти на нюансах: різній щільності тканин, блиску, матовості, драпіруванні. Ми свідомо уникали зайвих прикрас, роблячи ставку на силует, посадку й пластику тканини.

Для цієї події ми працювали за принципом «належного контрасту»: кожен образ мав бути самодостатнім, але водночас гармоніювати з загальною візуальною композицією церемонії. Декому ми додали акцентні розрізи по нозі, щоб створити динаміку в русі; декому — відкриту спину, щоб підсилити відчуття тендітності; іншим — строгий, закритий верх, який витягує силует і додає образу сили.

Наша мета була не просто «вдягнути» дівчат, а передати їхню індивідуальність у такому емоційно напруженому моменті. Саме тому кожна сукня — це продумане рішення, яке підсилює характер, а не ховає його. На Чорній церемонії важливо, щоб образ не змагався з емоцією, а продовжував її.

Ми пишаємося тим, що цього разу образи були повністю створені командою One by One. Це дозволило максимально точно передати нашу естетику: чисті лінії, жіночність без перевантаження та драматичну стриманість, яка так добре працює у форматі цієї церемонії».

Огляд образів дівчат на Чорній церемонії троянд

Для Ірини команда ONE BY ONE підібрала чорний комбінезон із виразним глибоким вирізом, створеним із легкої прозорої сітки, декорованої дрібним блиском. Акцент на відкритій спині та лінії плечей додає образу делікатності, а прямі брюки візуально подовжують фігуру та підкреслюють її силу й елегантність. Надін обрала стриману чорну мінісукню на тонких бретелях, доповнену ажурними мереживними деталями. Приталений фасон красиво підкреслює фігуру, а мереживо вздовж декольте та по краю сукні додає образу ніжності та витонченого шарму.

Дарʼя зʼявилась у гіпюровому корсеті, який акцентує талію та створює чіткий, виразний верх. Образ доповнили широкі штани-палаццо зі зміщеною застібкою — вони додають баланс силуету й формують стриманий, проте надзвичайно елегантний лук. А Анастасія з’явилася в елегантній чорній сукні максі з відкритими плечима та високим розрізом уздовж стегна. Акцент на талії підкреслює її силует, а контраст між стриманим верхом і сміливою лінією розрізу створює вишуканий, але водночас чуттєвий образ.

У цій Чорній церемонії троянд чорний перестає бути просто кольором — він стає мовою емоцій, силуетів і настроїв. А завдяки бренду ONE BY ONE героїні з’явилися перед глядачами в образах, які не просто відповідають моменту, а творять його.

