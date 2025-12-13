Якими були образи героїнь на чорній Церемонії троянд Холостяк-14

Корсет, міні та декольте: роздивляємось образи героїнь на чорній Церемонії троянд «Холостяк-14»

Церемонія троянд на «Холостяк-14» завжди має особливу атмосферу, адже саме тут приймаються важливі рішення та загострюються емоції. Але цього разу вечір був унікальним — не лише через тиждень знайомств Тараса з батьками дівчат, а й завдяки стильним образам героїнь у форматі total black. Елегантні, стримані й водночас виразні — вони ідеально підкреслили настрій цього епізоду. У цьому матеріалі роздивляємось, які образи обрали дівчата та як пройшла Чорна церемонія троянд.

Роздивляємось образи героїнь на Церемонії троянд у стилі total black

Ірина з’явилася в ефектному чорному комбінезоні з глибоким V-вирізом, виконаним із прозорої сітки з легким блиском. Акцент на плечах і відкритій спині надав образу витонченості, а прямі брюки візуально подовжили силует.

Надін з’явилася в лаконічній чорній мінісукні на тонких бретелях, прикрашеній мереживними вставками. Облягаючий силует формує виразну лінію тіла, а мереживо по декольте й низу додає жіночної делікатності й м’якості.

Дарʼя обрала корсет із гіпюру, який формує чітку талію та створює скульптурний верх. У парі з ним — штани-палаццо зі зміщеною застібкою, що врівноважують образ і створюють стриману, але дуже стильну композицію.

Сукня Анастасії — довга, чорна, з відкритими плечима та високим розрізом на стегні. Силует з акцентом на талії виглядає стримано та елегантно, а поєднання закритого верху і сміливого розрізу робить образ гармонійним і водночас чуттєвим.

Коли дівчата побачили одна одну перед церемонією, Ірина з усмішкою зізналася: «Всі такі гарні. Це ж вперше ми не бачили образи одна одної до початку Церемонії».

Як пройшла Церемонія троянд

Попри те, що дівчат залишилося четверо, на столику перед Тарасом лежали лише дві троянди. Це означало, що для двох учасниць вечір міг стати останнім. Після насиченого тижня знайомств з рідними дівчат це був один із найважчих виборів сезону для Тараса. Проте Холостяк вирішив цього тижня попрощатися з Дарʼєю.

«Я був радий познайомитися з твоїм татом. Але саме він пояснив, чому між нами існує певний енергетичний барʼєр. Він сказав, що ти прийшла на проєкт, аби пропіарити свою весільну агенцію… Ця інформація стала логічним фіналом нашої історії», — зізнався Тарас.

А от Ірочка стала головною інтригою вечора. Спершу Тарас не вручив їй троянду, створивши враження, що дівчина залишає проєкт. Але в салоні авто Іра знайшла заповітну троянду.

«Ця троянда для тебе. І я хочу, щоб саме ти першою познайомилася з моїми батьками», — сказав їй Тарас.

