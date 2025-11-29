Прикраси SOVA на Церемонії троянд «Холостяк-14» у 7 випуску: огляд ювелірних образів героїнь

Проєкти
Холостяк

Ювелірні образи та подарунки від SOVA у сьомому епізоді проєкту «Холостяк-14»

29.11.2025

Сьомий епізод романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ продовжився новими побаченнями серед карпатських краєвидів та Церемонією троянд в етностилі. Цього разу героїні проєкту обрали для себе яскраві та сучасні образи з автентичними мотивами — орнаментами, виразним кроєм, насиченими кольорами та фактурами. А ювелірні прикраси від SOVA традиційно довершили образи та підсилили стилістику епізоду. Розглянемо, які комплекти обрали дівчата на Церемонію троянд.

Холостяк-14 7 випуск Церемонія троянд

Ювелірні акценти від SOVA на Церемонії троянд: що обрали героїні в 7 випуску «Холостяк-14»

Іра обрала для себе драматичний образ із сукнею глибокого червоного кольору з хвилястими воланами та етнічною вишивкою.

Акцентом в образі став ювелірний комплект від SOVA — фігурна моносережка, браслет, каблучка та кольє-краватка з колекції SOVA x FROLOV, у центрі якої ніжний образ садової троянди.

Ірина - героїня Холостяк 14

Настя обрала сміливий етнообраз — поєднання білого корсета з червоним орнаментом та спідниці, прикрашеної пишним червоно-чорним пір’ям. Контраст фактур і кольорів в образі підкреслили яскраву харизму дівчини.

Символічні прикраси з колекції KALYNA довершили образ Насті — моносережка, підвіс та каблучка із кораловими вставками, наче грона калини.

Настя - героїня Холостяк 14

Під час Церемонії троянд Настя також отримала неочікуваний подарунок від Холостяка — тендітний підвіс у формі анатомічного серденька із трояндою всередині із колекції SOVA x FROLOV. Ця «троянда в серці» у вигляді прикраси стала символом ніжних почуттів до Насті, які зароджуються в серці Тараса.

Настя - героїня Холостяк 14

Ефектний образ Надін поєднав контраст червоного і білого та різні фактури тканин. Вона обрала коротку білу сукню, оздоблену напівпрозорими червоними вставками та вишивкою у зоні декольте.

Ювелірним акцентом стали делікатні діамантові пусети, які Тарас подарував Надін у четвертому епізоді. Сережки додали образу символічності — прикраса вже стала частиною їхньої романтичної історії.

Надін - героїня Холостяк 14

Оксана з’явилася на Церемонії троянд у фактурній, вишитій білій сукні з широкими рукавами. Лаконічний крій і чистота кольору підкреслили природну витонченість дівчини.

Головним акцентом стилізації стали золоті прикраси з об’ємними трояндами. Оксана обрала дві асиметричні моносережки — пусету та модель із підвісним ланцюжком — а також кафу та подвійну каблучку з колекції SOVA x FROLOV.

Оксана - героїня Холостяк 14

Образ Даші складався із вишитої білої сукні з об’ємними рукавами та контрастної червоної спідниці з бахромою, яка додавала динаміки в русі.

А головним ювелірним акцентом став омріяний Дашею подарунок від Тараса. Це кольє з синім агатом і парою лебедів з колекції SOVA x ANNA OCTOBER — ніжна, символічна прикраса, що стала важливим моментом епізоду та підсилила розвиток їхньої історії.

Дарʼя - героїня Холостяк 14

Прикраси SOVA на Церемонії троянд «Холостяк-14» у 7 випуску: огляд ювелірних образів героїнь

У цьому епізоді прикраси SOVA підкресли красу та унікальність кожної дівчини в етностилістиці. Окрім того, ювелірні прикраси SOVA стають не лише частиною образів, а знаковими символами в романтичних історіях між героями проєкту.

