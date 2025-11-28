Кампанія «Холостяк-13» телеканалу СТБ та Starlight Creative отримала гран-прі Effie 2025

Гран-прі Effie 2025 отримала кампанія «Холостяк-13» від телеканалу СТБ та Starlight Creative

У Києві відбулося нагородження найпрестижнішої премії у сфері маркетингових комунікацій — Effie Awards. Гран-прі отримала кампанія телеканалу СТБ та Starlight Creative до проєкту «Холостяк-13» виробництва Starlight Production. Проєкт присвячений зміні національної культури сприйняття ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Також найкращою маркетинг-командою країни визнано Starlight Media.

Кампанія «Холостяк-13» отримала гран-прі Effie 2025

Кампанія 13-го сезону проєкту «Холостяк» стала справжнім провідником суспільних змін і водночас посилила любов аудиторії до брендів, що долучилися до проєкту. За підсумками кампанії здатність українців сприймати сексуальність воїнів, які набули інвалідності, зросла з 52% до 71%, а готовність дивитися контент із ветеранами в головних ролях — до 90%.

«Любов варта всього. Варта того, щоб мріяти, викладатись на повну і створювати історії, що захоплюють не тільки твою країну, а й світ. Історії, що змінюють реальність і водночас приносять справжній комерційний успіх. Перемагають в ефірі, в діджиталі, розмовах на кухнях та повідомленнях найближчим. Ми ще раз зізнаємося в любові брендам, що творили цю історію разом з нами і щасливі, що вони отримали підтвердження: бізнеси, що інвестують в сенси — отримують більше», – зазначила Лідія Паньків, маркетинг-директорка СТБ.

Starlight Media на Effie Awards Ukraine не лише отримувала нагороди, а й продовжила традицію відзначати соціальні кампанії, що мають значний суспільний вплив та актуальність. Цьогоріч спеціальну відзнаку від Starlight Media отримав проєкт «Національна акція зі вшанування полеглих героїв», реалізований благодійним фондом імені Іллі Грабара та громадською організацією «Меморіал».

Олена Мартинова, маркетинг-директорка Starlight Media, CEO Starlight Creative зазначила: «Успіх «Холостяка-13» показав нам просту річ: коли стратегія, креатив і партнерство рухаються в одному напрямку — з’являються зміни, які відчуває вся країна. Культурний вплив разом з бізнес-результатами формують новий стандарт роботи маркетингу. Ми в Starlight Media розвиватимемо такі рішення разом з брендами, які готові інвестувати, будувати й змінювати».

Маркетингову команду Starlight Media визнано найкращою в країні. Компанія також увійшла до рейтингу найефективніших брендів та маркетологів. Окрім того, Starlight Creative та СТБ отримали спеціальну нагороду від ПУМБ за внесок у зміну суспільного сприйняття ветеранів і ветеранок.

У медіакомпанії переконані, що кожна справді успішна історія починається з партнерства, і зазначають: «Гран-прі Effie ми розділяємо з кожним брендом, який створював цей проєкт і кампанію разом із нами».

Серед цих компаній: SOVA, Карпатська джерельна, бренд Lady Cotton від Корпорації Біосфера, чай Lovare, Philips, Клуб Сиру, Kusum Ukraine, Торгова мережа магазинів Prostor, Visa та ОщадБанк, Світ матраців. Агенції партнери: Осean Media Plus, Brand Booster, Star Up Plus, DiVision, OMD Optimum Media Ukraine, RAZOM GROUP, Publicis Groupe Ukraine та Sigma.

«Команда Brand Booster добре знає: Starlight Media вміє створювати проєкти, які не просто отримують десятки мільйонів переглядів — вони стають культурними подіями. «Холостяк» завжди був феноменом українського телебачення, а 13-й сезон зробив, здавалося б, неможливе — змінив суспільне ставлення до ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Для українських і міжнародних брендів інтегруватися в цей проєкт — це про ефективність, довіру та щире потрапляння в серця аудиторії. Ми пишаємося перемогами Starlight Media і вдячні всім партнерам та спонсорам, які повірили в команду СТБ. Разом ми створили успішний кейс, який отримав любов глядачів і заслужену відзнаку Effie», – каже Вікторія Шерстюк, директорка агенції інтегрованих рішень Brand Booster.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ