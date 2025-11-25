Яна Андрієнко: інтервʼю з героїнею проєкту Холостяк 14 сезон

Яна Андрієнко про почуття до Тараса Цимбалюка та побут героїнь на реаліті «Холостяк»

Яна Андрієнко – героїня романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ, яка покинула проєкт в пʼятому випуску під час поїзди в Карпати. Для самої героїні рішення Тараса Цимбалюка стало справжньою несподіванкою. В інтерв’ю РБК-Україна Яна зізналася, що відчувала до Тараса, яким насправді був побут героїнь на реаліті та чи шкодує про рішення піти на проєкт.

Яна Андрієнко: інтервʼю з героїнею реаліті «Холостяк-14»

– Пригадайте свої емоції під час Церемонії троянд. Рішення Тараса вас здивувало?

– Був дуже сильний дощ і я не чула, що говорив Тарас. Єдина фразу, яку почула: «Яночка, це ти». Здивування було, оскільки спочатку промайнула думка, що перша троянда Церемонії моя, але далі прийшло усвідомлення, що це не перша троянда, а її відсутність.

– Ви думали, що це станеться? Були якісь передчуття?

– Так, я передчувала такий перебіг подій. В мене було багато змішаних думок, ставало складно морально. Коли ми плели вінки, я вже не мала бажання говорити, була безініціативною та замкненою.

– Чому, на вашу думку, Тарас відпустив вас саме в той момент? Можливо, якби ви залишилися на проєкті, він міг змінити свою думку?

– На мою думку, Тарас розумів, що я інша, і на мене потрібно витратити більше ресурсу та енергії. В умовах проєкту та з урахуванням такої кількості дівчат – це, апріорі, неможливо. Тож йому було легше відпустити мене. Я думаю, ми однозначно змогли дізнаватись одне про одного більше цікавого, але сталось так, як сталось.

– Зараз, коли дивитесь випуски, відчуваєте ностальгію чи вже відпустили реаліті та всі події на ньому?

– Звісно, відчуваю ностальгію, я дуже емпатійна людина. Дивлячись випуск, прожила ще раз ці емоції та навіть трішки поплакала. Тарас дійсно мені дуже подобався.

– Коли ви повернулися додому, швидко «влилися» у звичайний ритм чи було важко перемикатися?

– Після повернення додому я намагалась довго не зависати у стані «обдумування» подій, які відбулись. Повернулась на тайський бокс та готувалась до святкування 30-річчя, загалом, займала себе справами.

– Коли ви йшли на проєкт, мріяли стати фіналісткою чи просто хотіли віддатися подіям і долі?

– Я не мала певної стратегії, мені взагалі було дуже страшно робити такий крок. В порівнянні з першою вечіркою спілкування відчутно змінилось, перестало бути схожим на розмову між актором та його прихильницею.

– Чимало дівчат казали, що вже почали відчувати симпатію до Тараса, навіть закоханість. А що відчували ви?

– Симпатія була сильною, не буду лукавити.

– Заради проєкту ви пропустили випускний своїх учнів, нині про це не шкодуєте?

– Стараюсь в житті не шкодувати ні про що. Перед тим як йти на проєкт, я говорила з ними та уточнювала, що, можливо, не буду присутня на випускному. Після мого повернення ми зустрілись і провели разом час. Вони подарували подарунок, який підготували на випускний, і ця картина тепер висить у мене в кабінеті. Зараз, не дивлячись на завантаженість у навчанні, при можливості, забігають в гості, ми підтримуємо звʼязок.

– Було образливо, що Тарас відпустив Діану Зотову на зйомки за кордон, а ви пропускали таку важливу подію та не «відпросилися»?

– Ні, я не знала, куди відпустили Діану на той момент. А коли дізналась, якось вже і не було сенсу ображатись чи злитись. Момент вже пройшов.

– Були учасниці, які вас дратували або провокували?

– Даша «Лебідь» часто намагалась зачепити, Діана кидала репліки про «вчителювання». Але загалом ні, я нормально ставилась до дівчат.

– Взагалі, якими були стосунки між учасницями поза камерами?

– Допоки ми були на проєкті – відчувалась конкуренція, звісно ж. Ми менше сварились без камер.

– З ким ви жили у кімнаті, з ким подружилися?

– Я жила в кімнаті з Надін, Ірочкою та Оксаною. Мабуть, легше сказати, з ким не спілкуюсь. Я не підтримую спілкування з Надін, Ірою, Лєрою, Вікою та Ніколєттою.

– Часто дівчата кажуть, що найважче на реаліті, це життя без гаджетів та можливості постійно телефонувати рідним чи друзям. Для вас це стало випробуванням чи цікавим викликом?

– Мені було класно без телефону, я навпаки відпочила від робочих задач. Набагато складніше мені було без книг та музики. Люблю насолоджуватись класною музикою та таким чином налаштовуватись на день. Тому, коли нас збирали візажисти на побачення або церемонію, ми часто просили увімкнути музику.

– Дуже цікаво, коли ви жили у будинку, хто готує для учасниць? Чи дівчата самі «чергують», ведуть побут, готують собі їжі?

– Ми готували самостійно, іноді готували разом з дівчатами-сусідками, іноді взагалі окремо. В прибиранні нас потрібно було контролювати, памʼятаю, якось прокинулась рано, щоб зробити невеличке тренування, а врешті решт, підмітала на сходах.

В кімнатах було дійсно складно підтримувати порядок, адже валізи повністю ніхто не розбирав. Кожного разу, перед церемонією, їх потрібно було знову складати.

– В останньому випуску ви були в горах. Було важко жити в наметі, адже це майже екстремальні умови?

– Мені не було важко жити в наметі, але вночі дуже холодно спати, оскільки жили ми біля річки. А ще, складність була в тому, що на збір рюкзака було лише 7 хвилин. Якби мали більше часу – більш відповідально зібрали б речі.

– Зараз, з огляду на все, що було на проєкті, не шкодуєте, що пішли на реаліті?

– Ні, жодного разу не шкодувала. Це дуже крутий досвід та вихід із зони комфорту. Мені сподобалось, навіть враховуючи такий результат.

– Не секрет, що окрім позитивних коментарів від глядачів бувають і негативні. Як реагуєте на хейтерів?

– Якщо в мене хороший настрій та вільний час, я починаю їм відповідати. Іноді звісно, чіпляють коментарі, особливо ті, що стосуються роботи, типу «Йди вчи дітей», «Ти ж вчителька, куди ти пішла», «Ви з Тарасом люди різних полярностей». Мене турбує таке ставлення до професії, адже це повне знецінення усього хорошого.

– Дайте пораду дівчатам, які хочуть потрапити на наступні сезони «Холостяка». Що найголовніше?

– Коли я йшла на проєкт, в мене не було великих очікувань, або ж стратегії, як в інших. Я була собою і залишилась собою. Насолоджуйтесь кожною миттю, кайфуйте і носіть найкрасивіший одяг з першого випуску. Не відкладайте нічого на «потім».

