Холостяк

Перший поцілунок сезону: з ким Тарас Цимбалюк вперше поцілувався на проєкті «Холостяк-14»

21.11.2025

Шостий випуск романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ став справжнім поворотним моментом сезону. Саме тут глядачі вперше побачили, як між Тарасом Цимбалюком та однією з героїнь спалахнула не просто симпатія, а щось набагато глибше. Детальніше про те, з ким в Тараса Цимбалюка був перший поцілунок на проєкті – читайте в матеріалі STB.UA.

Холостяк 14 сезон 6 випуск

Перший поцілунок на проєкті «Холостяк-14»: як це було

Перший поцілунок сезону відбувся на індивідуальному побаченні Тараса з Надін — дівчиною, яку Холостяк уважно помічав ще з перших тижнів.

Холостяк 14 сезон 6 випуск

На початку тижня Тарас запросив Надін на дуже особливу зустріч — творчий день у гончарній майстерні. Разом вони вирішили зліпити пісочний годинник, вклавши в скульптуру глибокий сенс: «Час – це найдорожче, що в нас є».

З ким у Тараса Цимбалюка стався перший поцілунок на проєкті Холостяк 14 сезон

Після майстерні вони продовжили побачення в ресторані. Тут атмосфера стала ще щирішою: відверті розмови про майбутнє, асоціативні ігри, сміх та довіра створили ту саму близькість, яка й призвела до головного моменту.

Під час відвертої розмови нарешті стався той романтичний, очікуваний і дуже особистий перший поцілунок сезону.

Холостяк 14 сезон 6 випуск

«Вечір закінчився на дуже приємній ноті. В нас є взаємна симпатія, мені подобається її енергія. Надін, на мою думку, різносторонньо відчуває цей світ, і мені з нею цікаво», – сказав Тарас.

