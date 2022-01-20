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Алекс Топольский о пользе улыбки для организма

20.01.2022

Герой 12 сезона проекта «Холостяк» Алекс Топольский еще до премьеры покорил многих телезрительниц своей улыбкой. Но оказывается, что улыбаться ― это не только красиво, но и полезно. Алекс уверен, что улыбки могут принести пользу всему организму и сделать вас… миллионером. Подробнее ― далее.

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Новый Холостяк Алекс Топольский уверен, что улыбки положительно влияют на весь организм. Поэтому он часто прибегает к ним. Кроме того, Алекс уверен, что улыбка доставляет человеку даже больше удовольствия, чем шоколад, и может сделать вас долларовым миллионером.

«Ученые говорят, что одна улыбка вызывает такую же стимуляцию, что и две тысячи плиток шоколада. Только вдумайтесь в эту цифру! И никаких лишних калорий! В этом же исследовании доказано, что одна улыбка стимулирует так же, как и получение 25 тысяч долларов наличными. Дети улыбаются около 400 раз в день. Если умножим 400 на 25 тысяч, получим 10 миллионов долларов. Похоже, дети радуются, как долларовые миллионеры!» ― написал Холостяк.   

Как видите, стать миллионером под силу каждому из нас. Улыбайтесь чаще и будьте счастливы!

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