Герой 12 сезону проєкту «Холостяк» Алекс Топольський ще до прем’єри підкорив багатьох телеглядачок своєю усмішкою. Та виявляється, що усміхатися ― це не тільки красиво, а й корисно. Алекс упевнений, що усмішки можуть принести користь усьому організму і зробити вас… мільйонером. Докладніше ― далі.

Новий Холостяк Алекс Топольський упевнений, що усмішки позитивно впливають на весь організм. Тому він часто вдається до них. Крім того, Алекс упевнений, що усмішка дарує людині навіть більше задоволення, ніж шоколад, і може зробити вас доларовим мільйонером.

Як бачите, стати мільйонером під силу кожному з нас. Усміхайтеся частіше і будьте щасливі!

