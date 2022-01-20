Герой 12 сезону проєкту «Холостяк» Алекс Топольський ще до прем’єри підкорив багатьох телеглядачок своєю усмішкою. Та виявляється, що усміхатися ― це не тільки красиво, а й корисно. Алекс упевнений, що усмішки можуть принести користь усьому організму і зробити вас… мільйонером. Докладніше ― далі.

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Новий Холостяк Алекс Топольський упевнений, що усмішки позитивно впливають на весь організм. Тому він часто вдається до них. Крім того, Алекс упевнений, що усмішка дарує людині навіть більше задоволення, ніж шоколад, і може зробити вас доларовим мільйонером.

«Учені кажуть, що одна усмішка викликає таку ж стимуляцію, що і дві тисячі плиток шоколаду. Тільки вдумайтеся в цю цифру! І жодних зайвих калорій! У цьому ж дослідженні доведено, що одна усмішка стимулює так само, як і отримання 25 тисяч доларів готівкою. Діти усміхаються приблизно 400 разів на день. Якщо помножимо 400 на 25 тисяч, отримаємо 10 мільйонів доларів. Схоже, діти радіють, як доларові мільйонери!» ― написав Холостяк.

Як бачите, стати мільйонером під силу кожному з нас. Усміхайтеся частіше і будьте щасливі!

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