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Согласны ли вы с выбором Холостяка 11 сезона?

24.05.2021

Проект «Холостяк»-11 подошел к концу. Главный герой сделал свой выбор спустя 12 недель. Среди всех девушек Михаил Заливако смог полюбить ту, которой на Церемонии вручил кольцо. Но самое главное, Холостяк произнес три заветных слова: «Я тебя люблю»! По итогу 11 сезона сложилась пара — Анна Богдан и Михаил Заливако. Остались ли они вместе — узнаем в следующую пятницу. А пока предлагаем зрителю, который вместе с участницами и Холостяком проходил весь путь реалити, поделиться своим мнением. Согласны ли вы с выбором Михаила Заливако?    

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В городе будущего главный Холостяк 2021 года Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан. Мужчина смог найти ту, к которой испытал столь прекрасное чувство — любовь. На протяжении всего проекта двое пережили невероятный спектр эмоций, страсть, которая зашкаливает, а в финале смогли остаться вне объективов камер. Согласны ли вы с таким выбором Холостяка 11 сезона — голосуйте.

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