Самый волнительный этап на проекте «Холостяк» — Финальная церемония. Главный герой Михаил Заливако сделал свой выбор и вручил кольцо Анне Богдан. Но самое главное, что мужчина признался в своих чувствах и произнес три заветных слова: «Я тебя люблю». Каким был столь трепетный и волнительный момент — подробнее читайте в нашем материале!

«Мне сложно было собрать буквы в слова, а слова в предложения, чтобы просто сказать тебе: «Привет». Настолько ты меня впечатлила высотой разреза и длиной своих ног на Первой вечеринке. И мне стало интересно, что стоит за твоей яркой и эффектной внешностью. Но общение было сухим и скучным. Я хочу признаться, что был момент, когда я думал, что мы попрощаемся. Но свидание по скайпу дало надежду, что я ошибаюсь. Но даже тогда мне чего-то не хватало. Прикосновений. Для меня это очень важно, а позже я понял, как они важны для тебя», — вспомнил путь пары Холостяк.

Также главный герой заметил каждую мелочь, которая сопровождала их на напряжении 12 недель. Прикосновения, пожатие рук, пинок ноги под столом, злость и шёпот Ани, — все это заставляет сердце Михаила замирать от умиления.

«Я могу сказать с уверенностью о себе. С тобой я был другим, таким, каким ни с кем никогда не был. Это ощущение мне нравилось. И от него были мурашки по коже. Но сейчас оно переросло в нечто иное. Я понимаю, что ты видишь в своём будущем. Это свои цели, покорение новых вершин. Ты постоянно хочешь испытывать все ярче эмоции. Но где в этих планах место отношениям, семье?». — сделал отсылку Холостяк к желаниям Ани испытывать постоянный экстрим.

Аня призналась, что готова притормозить, если ее мужчина вдруг захочет остепениться на какой-то момент.

«Я знаю, что однажды сделал тебе больно. Прости. Я не хотел. И не хочу это делать сейчас. Я обещал ответит тебе на твой вопрос. Нет, я не влюблён. Я люблю тебя. А это больше, чем влюблённость».

В финале проекта Холостяк 11 сезона сделал свой выбор и признался в любви лишь одной из 25 участниц! Избранницей главного героя стала Анна Богдан. А вот остались ли они вместе? И как сложились их отношения после проекта? Узнайте в следующем ― 13 выпуске проекта «Холостяк»-11.

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