Кого вибрав головний герой проєкту «Холостяк»-11 Михайло Заливако?

Найбільш хвилюючий етап на проєкті «Холостяк» — Фінальна церемонія. Головний герой Михайло Заливако зробив свій вибір і вручив каблучку Анні Богдан. Та найголовніше, що чоловік зізнався у своїх почуттях і виголосив три заповітних слова: «Я тебе кохаю». Яким був настільки трепетний і хвилюючий момент — докладніше читайте в нашому матеріалі!

«Мені важко було зібрати букви в слова, а слова в речення, щоб просто сказати тобі: “Привіт”. Настільки ти мене вразила висотою розрізу і довжиною своїх ніг на Першій вечірці. І мені стало цікаво, що стоїть за твоєю яскравою і ефектною зовнішністю. Але спілкування було сухим і нудним. Я хочу зізнатися, що був момент, коли я думав, що ми попрощаємося. Проте побачення по скайпу дало надію, що я помиляюся. Та навіть тоді мені чогось не вистачало. Дотиків. Для мене це дуже важливо, а пізніше я зрозумів, які вони важливі для тебе», — згадав шлях пари Холостяк.

Також головний герой помітив кожну дрібницю, яка супроводжувала їх протягом 12 тижнів. Дотики, потиск рук, стусан ноги під столом, злість і шепіт Ані, — все це змушує серце Михайла завмирати від розчулення.

«Я можу сказати з упевненістю про себе. З тобою я був інакшим, таким, яким ні з ким ніколи не був. Це відчуття мені подобалося. І від нього були мурашки по шкірі. Але зараз воно переросло в щось інше. Я розумію, що ти бачиш у своєму майбутньому. Це свої цілі, підкорення нових вершин. Ти постійно хочеш відчувати все яскравіші емоції. Але де в цих планах місце стосункам, сім’ї?» — зробив відсилання Холостяк до бажання Ані відчувати постійний екстрим.

Аня зізналася, що готова пригальмувати, якщо її чоловік раптом захоче уповільнитися на якийсь момент.

«Я знаю, що одного разу зробив тобі боляче. Пробач. Я не хотів. І не хочу це робити зараз. Я обіцяв відповісти тобі на твоє запитання. Ні, я не закоханий. Я кохаю тебе. А це більше, ніж закоханість».

У фіналі проєкту Холостяк 11 сезону зробив свій вибір і освідчився в коханні лише одній з 25 учасниць! Обраницею головного героя стала Анна Богдан. А ось чи залишилися вони разом? І як склалися їхні стосунки після проєкту? Дізнайтеся в наступному ― 13 випуску проєкту «Холостяк»-11.

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