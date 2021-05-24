Чи згодні ви з вибором Холостяка 11 сезону?

Проєкт «Холостяк»-11 добіг кінця. Головний герой зробив свій вибір через 12 тижнів. Серед усіх дівчат Михайло Заливако зміг покохати ту, якій на Церемонії вручив каблучку. Та найголовніше, Холостяк виголосив три заповітних слова: «Я тебе кохаю»! За підсумком 11 сезону склалася пара — Анна Богдан і Михайло Заливако. Чи залишилися вони разом — дізнаємося наступної п’ятниці. А поки пропонуємо глядачеві, який разом з учасницями і Холостяком проходив весь шлях реаліті, поділитися своєю думкою. Чи згодні ви з вибором Михайла Заливака?

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У місті майбутнього головний Холостяк 2021 року Михайло Заливако вручив каблучку Анні Богдан. Чоловік зміг знайти ту, яка пробудила в ньому неймовірно прекрасне почуття — кохання. Протягом усього проєкту двоє пережили шалений спектр емоцій, пристрасть, що зашкалює, а в фіналі змогли залишитися поза об’єктивами камер. Чи згодні ви з таким вибором Холостяка 11 сезону — голосуйте.

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