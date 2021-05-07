10 неделя проекта «Холостяк»-11 — это ответственный и важный этап, который проходят главный герой с участницами. Девушки знакомят Михаила Заливако со своими родными. Отныне все тайны становятся известными, ведь родители раскрывают новые факты о своих детях. Как же прошло знакомство с семьей Даши? Что такого рассказала мама участницы, чего не знал Миша? Больше — в материале.

Михаил Заливако приехал в Днепр, где его уже ждала Даша. Девушка сама организовала свидание для мужчины. И как положено спортсменам, растяжку никто не отменял. Поэтому перед тем, как отправиться к родителям, двое переоделись и заехали в спортзал.

«Я знал, что сегодня буду хрустеть, скрипеть, пищать. Я думал, она полегче, а она — капитан. Так она со мной ещё не разговаривала, мы вышли на новый уровень отношений», — отметил с улыбкой Холостяк.

Дальше Миша и Даша отправились на знакомство к родителям девушки. Первый тет состоялся с отчимом. Мужчина первым делом признался, что Даша для него как родная дочь.

«Она за свою семью все отдаст. И за будущую, и за ту, что есть сейчас. Будет тянуть на себе до последнего. С ней не пропадешь», — рассказал отчим.

А вот мама Даши рассекретила новые факты. Ее дочь довольно вспыльчива. Виной всему раннее взросление. Участница всегда была старшей сестрой, которая помогала маме. А вскоре ушла в спорт, который сделал из неё лидера. Даша обладает огромной силой воли. Это с уверенностью подтвердил и сам Михаил.

«У неё есть стержень, несмотря на всю женственность и в то же время слабость».

По итогу встречи Даша призналась, что надеется вновь вместе приехать в дом к родителям.

«Я задумалась о нем, о себе, о происходящем. Есть чувства, очень сильные. Пыталась признаться, что я влюбилась», — отметила участница.

Как сложатся отношения пары дальше? Реализует ли участница свою мечту? И как скоро признается в чувствах? Не пропустите. Следите за всеми новостями на сайте STB.UA!

Читайте нас также в Viber и Telegram