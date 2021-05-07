«Холостяк»-11: Знайомство Михайла Заливака з батьками Даші

10 тиждень проєкту «Холостяк»-11 — це відповідальний і важливий етап, який проходять головний герой з учасницями. Дівчата знайомлять Михайла Заливака зі своїми рідними. Відтепер усі таємниці стають відомими, адже батьки розкривають нові факти про своїх дітей. Як же пройшло знайомство з родиною Даші? Що такого розповіла мама учасниці, чого не знав Міша? Більше — в матеріалі.

Михайло Заливако приїхав до Дніпра, де його вже чекала Даша. Дівчина сама організувала побачення для чоловіка. І як годиться спортсменам, розтяжку ніхто не скасовував. Тому перед тим, як вирушити до батьків, двоє переодяглися і заїхали до спортзалу.

«Я знав, що сьогодні буду хрустіти, скрипіти, пищати. Я думав, вона легше, а вона — капітан. Так вона зі мною ще не розмовляла, ми вийшли на новий рівень взаємин», — зазначив з усмішкою Холостяк.

Далі Міша і Даша вирушили на знайомство до батьків дівчини. Перший тет відбувся з вітчимом. Чоловік насамперед зізнався, що Даша для нього як рідна дочка.

«Вона за свою сім’ю все віддасть. І за майбутню, і за ту, що є зараз. Буде тягнути на собі до останнього. З нею не пропадеш», — розповів вітчим.

А ось мама Даші розсекретила нові факти. Її дочка доволі запальна. Виною всьому раннє дорослішання. Учасниця завжди була старшою сестрою, яка допомагала мамі. А незабаром пішла в спорт, який зробив з неї лідерку. Даша має величезну силу волі. Це з упевненістю підтвердив і сам Михайло.

«У неї є стрижень, незважаючи на всю жіночність і водночас слабкість».

За підсумком зустрічі Даша зізналася, що сподівається знову разом приїхати в дім до батьків.

«Я задумалася про нього, про себе, про те, що відбувається. Є почуття, дуже сильні. Намагалася зізнатися, що я закохалася», — зазначила учасниця.

Як складуться стосунки пари далі? Чи реалізує учасниця свою мрію? І як скоро зізнається у почуттях? Не пропустіть. Стежте за всіма новинами на сайті STB.UA!

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