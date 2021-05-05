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Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»

05.05.2021

Проект «Холостяк»-11 совсем скоро войдет в историю с новой избранницей главного героя. А пока девушки традиционно записывают видеообращения и успешно пользуются шансом получить розу на Церемонии. А вот Юля «Зайка» не смогла обратиться к Михаилу и даже подобрать нужных слов. Все заканчивалось улыбкой, которую девушке приходилось натягивать, как маску.  Смотрите полные видеообращения участниц проекта «Холостяк»-11 из 9 выпуска в нашем эксклюзивном материале.

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Аня

Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»

Смотрите эксклюзив 9 выпуска проекта Холостяк от 30.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Джессика

Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»

Смотрите эксклюзив 9 выпуска проекта Холостяк от 30.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Розали

Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»

Смотрите эксклюзив 9 выпуска проекта Холостяк от 30.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Даша

Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»

Смотрите эксклюзив 9 выпуска проекта Холостяк от 30.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Юля

Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»

Смотрите эксклюзив 9 выпуска проекта Холостяк от 30.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

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