Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»
05.05.2021
Проект «Холостяк»-11 совсем скоро войдет в историю с новой избранницей главного героя. А пока девушки традиционно записывают видеообращения и успешно пользуются шансом получить розу на Церемонии. А вот Юля «Зайка» не смогла обратиться к Михаилу и даже подобрать нужных слов. Все заканчивалось улыбкой, которую девушке приходилось натягивать, как маску. Смотрите полные видеообращения участниц проекта «Холостяк»-11 из 9 выпуска в нашем эксклюзивном материале.
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Аня
Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»
Джессика
Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»
Розали
Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»
Даша
Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»
Юля
Video: Видеообращения участниц, или Провальное последнее слово Юли «Зайки»
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