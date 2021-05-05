Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»
05.05.2021
Проєкт «Холостяк»-11 зовсім скоро увійде в історію з новою обраницею головного героя. А поки дівчата традиційно записують відеозвернення й успішно користуються шансом отримати троянду на Церемонії. А ось Юля «Зайка» не змогла звернутися до Михайла і навіть дібрати потрібні слова. Усе закінчувалося посмішкою, яку дівчині доводилося натягувати, як маску. Дивіться повні відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-11 з 9 випуску в нашому ексклюзивному матеріалі.
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Аня
Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»
Джессіка
Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»
Розалі
Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»
Даша
Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»
Юля
Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»
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