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Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»

05.05.2021

Проєкт «Холостяк»-11 зовсім скоро увійде в історію з новою обраницею головного героя. А поки дівчата традиційно записують відеозвернення й успішно користуються шансом отримати троянду на Церемонії. А ось Юля «Зайка» не змогла звернутися до Михайла і навіть дібрати потрібні слова. Усе закінчувалося посмішкою, яку дівчині доводилося натягувати, як маску. Дивіться повні відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-11 з 9 випуску в нашому ексклюзивному матеріалі.

Більше на тему: Нова правда про учасниць проєкту «Холостяк»-11

Аня

Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»

Дивіться ексклюзив 9 випуску проекту Холостяк від 30.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Джессіка

Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»

Дивіться ексклюзив 9 випуску проекту Холостяк від 30.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Розалі

Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»

Дивіться ексклюзив 9 випуску проекту Холостяк від 30.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Даша

Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»

Дивіться ексклюзив 9 випуску проекту Холостяк від 30.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Юля

Video: Відеозвернення учасниць, або Провальне останнє слово Юлі «Зайки»

Дивіться ексклюзив 9 випуску проекту Холостяк від 30.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Більше на тему: Друга спроба попрощатися: хто залишив проєкт «Холостяк»-11 у 9 випуску?

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