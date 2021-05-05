На 9 тижні проєкту «Холостяк»-11 дівчата вирішили відірватися на повну і вийти на новий рівень одкровень. Тому в хід пішла хитра і часом провокаційна гра «Правда або дія». Що ж нового учасниці розповіли про себе? Хто вирішив діяти? І чия правда стала несподіванкою для Холостяка? Ексклюзивне відео — дивіться в нашому матеріалі.

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На думку Ані, її найсексуальніша частина тіла — ноги.

Розалі зізналася, що в неї немає ніякої стратегії зі зваблення. Дівчина орієнтується суто на почуття.

Джессіка вирішила діяти. Тому наважилась укусити Мішу за вухо.

Так само, як і «Зайка». Юлі дістався поцілунок з Холостяком.

Video: Нова правда про учасниць проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзивне відео 9 випуску проекту Холостяк 11 сезон. Нова правда про учасниць проекту Холостяк 11 - в нашому матеріалі СТБ

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