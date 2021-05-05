Новая правда об участницах проекта «Холостяк»-11
05.05.2021
На 9 неделе проекта «Холостяк»-11 девушки решили оторваться по полной и выйти на новый уровень откровений. Поэтому в ход пошла хитрая и временами провокационная игра «Правда или действие». Что же нового участницы рассказали о себе? Кто решил действовать? И чья правда стала неожиданностью для Холостяка? Эксклюзивное видео — смотрите в нашем материале.
Больше по теме: Новые и интересные факты о Холостяке Михаиле Заливако
По мнению Ани, ее самая сексуальная часть тела — ноги.
Розали призналась, что у нее нет никакой стратегии по соблазнению. Девушка исключительно ориентируется на чувства.
Джессика решила действовать. Поэтому принялась кусать Мишу за ухо.
Так же, как и «Зайка». Юле достался поцелуй с Холостяком.
Video: Новая правда об участницах проекта «Холостяк»-11
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=