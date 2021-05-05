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Новая правда об участницах проекта «Холостяк»-11

05.05.2021

На 9 неделе проекта «Холостяк»-11 девушки решили оторваться по полной и выйти на новый уровень откровений. Поэтому в ход пошла хитрая и временами провокационная игра «Правда или действие». Что же нового участницы рассказали о себе? Кто решил действовать? И чья правда стала неожиданностью для Холостяка? Эксклюзивное видео — смотрите в нашем материале.    

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По мнению Ани, ее самая сексуальная часть тела — ноги.

Розали призналась, что у нее нет никакой стратегии по соблазнению. Девушка исключительно ориентируется на чувства. 

Джессика решила действовать. Поэтому принялась кусать Мишу за ухо.

Так же, как и «Зайка». Юле достался поцелуй с Холостяком.

Video: Новая правда об участницах проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзивное видео 9 выпуска проекта Холостяк 11 сезон. Новая правда об участницах проекта Холостяк 11 - в нашем материале СТБ

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