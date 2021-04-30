События близятся к финалу. Проект «Холостяк»-11 становится все жарче, и дело не в Египте. Наконец-то Джессика отправилась на свое первое индивидуальное свидание, а Юля «Зайка» начала действовать и ворвалась на встречу другой участницы. Чем закончилась прогулка на яхте? Кто получил бонус и принес Мише завтрак в постель? Больше о 9 выпуске проекта «Холостяк»-11 — в нашем материале.

9 неделя началась с индивидуального свидания Джессики и Михаила. Тематика довольно особенная: кошачья. Не секрет, что главный герой 11 сезона — тот ещё кошатник. А Джессика ему напоминает кошку, ведь «может и царапнуть, а может и помурчать». Прежде чем начать квест по городу, Михаил и Джессика нарисовали себе на лице усы. А дальше уже отправились метить территорию, как положено котам, ― но не в буквальном смысле. Они принялись рисовать граффити, а после ― выпрашивать у рыбаков рыбу и самостоятельно ее разделывать.

«Я все время выбирала не тех людей. Отдавала больше, чем получала. Но теперь пришло время искать правильного человека. И я уверена, что с тобой можно пережить много крутых моментов. Но я боюсь влюбиться, чтобы мне потом не разбили сердце. Было такое, что я доверилась, а меня предали. Лучше рассчитывать только на себя», — призналась Джессика.

Тем временем в доме у девочек появилась возможность разобрать карточки с бонусами. Даша получила ключ от номера Миши. Впоследствии девушка воспользовалась таким бонусом и принесла ему завтрак в постель. Аня вытащила карту с бонусом в виде подарка от Холостяка, Юля — возможность присоединиться к любому свиданию, а Розали решила не выбирать ни одну из возможностей.

Больше по теме: Новые и интересные факты о Холостяке Михаиле Заливако

Поэтому, когда второй конверт с приглашением на индивидуальное свидание получила Аня, Юля ее быстро огорчила. «Зайка» воспользовалась карточкой-бонусом и ворвалась на чужое свидание.

«Почему опять так?» — искренне удивился Холостяк.

Однако такой поступок понравился Мише. Мужчина отметил, что даже загордился девушкой, ведь она наконец-то начала действовать. Холостяк смог разрядить обстановку и провести классную экскурсию в музее египетской истории.

Аня действительно быстро переключилась на экспонаты, а Юля искренне задавалась вопросом: «Мы что, пришли посмотреть на гробы?».

Вскоре Михаил предложил Юле отправиться домой, чтобы переодеться. А с Аней отправился на квест в поиске клада. Вечером все собрались на ужин. И вновь поднялась тема деятельности Юли. Выяснилось, что девушка имеет множество разных профессий, однако ни одной конкретной. Холостяк запутался, и у него появилось ещё больше вопросов.

Но самое интересное началось на яхте, куда Миша пригласил всех девочек. Участницы предложили поиграть в игру «Я никогда не…». В ходе, казалось бы, безобидной игры выяснилось, что Юля ездила с незнакомым мужчиной в Афины. А также в Барселону и Мексику.

«Сегодня была охота на зайца. Мне такое не нравится, поэтому я стал на сторону Юли, а не девочек. Это подстрекательство, ябедничество», — прокомментировал Холостяк.

Получив видеообращения участниц и отправившись на Церемонию роз, Холостяк принял для себя нелегкое решение и отпустил ту, к которой имеет большие чувства.

На следующей неделе участницы будут знакомить Холостяка со своими родителями и друзьями. Это нельзя пропустить, ведь финал близок!

Telegram Читайте нас также в Viber