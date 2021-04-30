Події наближаються до фіналу. Проєкт «Холостяк»-11 стає дедалі спекотнішим, і справа не в Єгипті. Нарешті Джессіка пішла на своє перше індивідуальне побачення, а Юля «Зайка» почала діяти й увірвалась на зустріч іншої учасниці. Чим закінчилась прогулянка на яхті? Хто отримав бонус і приніс сніданок Міші в ліжко? Більше про 9 випуск проєкту «Холостяк»-11 — в нашому матеріалі.

9 тиждень почався з індивідуального побачення Джессіки і Михайла. Тематика доволі особлива: котяча. Не секрет, що головний герой 11 сезону — той ще котолюб. А Джессіка йому нагадує кішку, адже «може і дряпнути, а може і помурчати». Перш ніж почати квест містом, Михайло і Джессіка намалювали собі на обличчі вуса. А далі вже вирушили мітити територію, як годиться котам, ― тільки не в буквальному сенсі. Вони почали малювати графіті, а відтак ― випрошувати в рибалок рибу і самостійно її чинити.

«Я весь час вибирала не тих людей. Віддавала більше, ніж отримувала. Однак тепер настав час шукати правильну людину. І я впевнена, що з тобою можна пережити багато крутих моментів. Та я боюся закохатися, щоб мені потім не розбили серце. Було таке, що я довірилася, а мене зрадили. Краще розраховувати тільки на себе», — зізналася Джессіка.

Тим часом у будинку в дівчат з’явилася можливість розібрати картки з бонусами. Даша отримала ключ від номера Михайла. Згодом дівчина скористалася таким бонусом і принесла йому сніданок у ліжко. Аня витягла картку з бонусом у вигляді подарунка від Холостяка, Юля — можливість приєднатися до будь-якого побачення, а Розалі вирішила не вибирати жодну з можливостей.

Більше на тему: Нові та цікаві факти про Холостяка Михайла Заливака

Тому, коли другий конверт із запрошенням на індивідуальне побачення отримала Аня, Юля її швидко засмутила. «Зайка» скористалася карткою-бонусом і увірвалася на чуже побачення.

«Чому знову так?» — щиро здивувався Холостяк.

Однак такий учинок сподобався Міші. Чоловік зазначив, що навіть запишався дівчиною, адже вона нарешті почала діяти. Холостяк зміг розрядити обстановку і провести класну екскурсію в музеї єгипетської історії.

Аня справді швидко переключилася на експонати, а Юля щиро дивувалася: «Ми що, прийшли подивитися на труни?».

Незабаром Михайло запропонував Юлі поїхати додому, щоб переодягнутися. А з Анею вирушив на квест у пошуку скарбу. Увечері всі зібралися на вечерю. І знову зайшла тема діяльності Юлі. З’ясувалося, що дівчина має багато різних професій, однак жодної конкретної. Холостяк заплутався, і в нього з’явилося ще більше запитань.

Та найцікавіше почалося на яхті, куди Міша запросив усіх дівчат. Учасниці запропонували пограти в гру «Я ніколи не …». У процесі, здавалося б, невинної гри з’ясувалося, що Юля їздила з незнайомим чоловіком в Афіни. А також у Барселону і Мексику.

«Сьогодні було полювання на зайця. Мені таке не подобається, тому я став на бік Юлі, а не дівчат. Це підбурювання, ябедництво», — прокоментував Холостяк.

Отримавши відеозвернення учасниць і вирушивши на Церемонію троянд, Холостяк зробив для себе нелегкий вибір і відпустив ту, до якої має великі почуття.

Наступного тижня учасниці знайомитимуть Холостяка зі своїми батьками і друзями. Це не можна пропустити, адже фінал близько!

Telegram Читайте нас також у Viber