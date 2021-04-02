5 выпуск реалити «Холостяк»-11 был насыщенным. Львов оказал особое влияние на некоторых участниц, подтолкнув их проявить свои чувства. А кто-то остался закрытой и непонятной для Михаила. Кто покинул проект «Холостяк» на пятой неделе — читайте в нашем материале.

В 5 выпуске состоялось групповое свидание с Розали и Александрой. Михаил пригласил девушек в библиотеку. Обе показались мужчине образованными и умными. Розали всегда тщательно думает, прежде чем сказать. А вот Саша отличается красивой речью. Во время личного общения мужчина понял, что она всячески старается понравиться. Это и стало камнем преткновения.

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«Я не просто так сказал о твоей речи. Я пытался понять, что за ней стоит. Но осознал, чего за ней нет. Я не чувствую в твоих словах тебя. У меня нет для тебя розы», — заключил Михаил и провел Сашу.

Так в 5 выпуске проекта «Холостяк» домой уехала Александра.

«Значит, другие поинтереснее. Так бывает. Им дают шансы, розы», — закончила Саша.

Как будут развиваться события дальше — следите в следующих выпусках проекта «Холостяк»-11.

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