5 випуск реаліті «Холостяк»-11 був насиченим. Львів по-особливому вплинув на деяких учасниць, підштовхнувши їх проявити свої почуття. А хтось залишився закритою і незрозумілою для Михайла. Хто залишив проєкт «Холостяк» на п’ятому тижні — читайте в нашому матеріалі.

У 5 випуску відбулося групове побачення з Розалі та Олександрою. Михайло запросив дівчат до бібліотеки. Обидві здалися чоловікові освіченими і розумними. Розалі завжди ретельно думає, перш ніж сказати. А ось Саша вирізняється красивим мовленням. За час особистого спілкування чоловік зрозумів, що вона всіляко намагається сподобатися. Це і стало каменем спотикання.

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«Я не просто так сказав про твоє мовлення. Я намагався зрозуміти, що за ним стоїть. Але усвідомив, чого за ним немає. Я не відчуваю у твоїх словах тебе. У мене немає для тебе троянди», — підсумував Михайло і провів Сашу.

Так у 5 випуску проєкту «Холостяк» додому поїхала Олександра.

«Отже, інші цікавіші. Так буває. Їм дають шанси, троянди», — закінчила Саша.

Як розвиватимуться події далі — стежте в наступних випусках проєкту «Холостяк»-11.

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