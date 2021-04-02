«Холостяк»-11 випуск 5: телефон в учасниці, масаж Міші і суперництво подруг

У 5 випуску головний герой і учасниці проєкту «Холостяк»-11 вирушили до Львова. Під час розселення кожній пощастило отримати або похід до спа, або безлімітний бар, а комусь… телефон. Побачення в кімнаті страху, бібліотеці і спа. Чим ще запам’ятався п’ятий тиждень — дізнайтеся в нашому матеріалі.

Тиждень у Львові розпочався з групового побачення з Розалі та Олександрою. Дівчата мали прибути за вказаною адресою без карти. Тому почали питати шлях у перехожих. Пунктом призначення виявилася бібліотека. Михайло пояснив, чому побачення відбулося в бібліотеці: «Ви дуже розумні та ерудовані. Розалі добре думає, перш ніж відповісти. А в Саші добре поставлена ​​мова».

Наприкінці зустрічі Холостяк вирішив нікому не вручати троянди, а ухвалити більш виважене рішення на Церемонії.

А ось Юлі дістався королівський подарунок — телефон з контактом Михайла. Суперниці явно позаздрили чорною заздрістю, особливо в момент, коли двоє домовилися про побачення. «Дитинко, а ти не луснеш?» — коментували учасниці.

Побачення пройшло в лісі. Міша і Юля каталися на багі. На маршруті були зупинки, на яких необхідно було чесно відповідати на запитання. Учасниця з Холостяком відверто поговорили про головні страхи в стосунках, усамітнення і симпатії одне до одного.

Відтак пара усамітнилася в ресторані. Михайло зауважив, що дівчина потребує підтримки, адже в неї багато страхів у житті. «Мені сподобалося наше спілкування. Вона хоче сім’ю, багато віддає в стосунках. Зрозумів її страхи, у чому вона впевнена, а в чому ні».

Відбулося ще одне індивідуальне побачення. Холостяк запросив Дашу до… кімнати страху. Проте веселощі переросли в справжню істерику дівчини. Тому Михайло порушив усі правила і вирвався з ланцюгів, у які його закували за правилами квест-кімнати. Двоє хотіли щошвидше усамітнитися. І як годиться, екстрим зближує. Тож у романтичній і теплій атмосфері при свічках Міша і Даша поцілувалися.

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Джессіка і Катя отримали бонус у Львові — безлімітний спа. Тому запросили Михайла на побачення. Дівчата заявили про себе, як подружки. Тому Холостяк вирішив перевірити, по що вони насправді прийшли на проєкт. Учасниці організували спа… для трьох. Наскільки це романтично? Дівчата були впевнені, що доволі. А ось Міша зауважив, що вони постійно одна одній поступаються у спілкуванні. Джессіка встигла зробити масаж, а Катя ― поплавати з Холостяком у басейні.

Наприкінці тижня відбулася Церемонія троянд. Холостяк зробив свій вибір, а також попрощався з однією дівчиною.

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