В 5 выпуске главный герой и участницы проекта «Холостяк»-11 отправились во Львов. Во время расселения каждой посчастливилось получить либо поход в спа, либо безлимитный бар, а кому-то… телефон. Свидания в комнате страха, библиотеке и спа. Чем еще запомнилась пятая неделя — узнайте в нашем материале.

Неделя во Львове началась с группового свидания с Розали и Александрой. Девушки должны были прибыть по указанному адресу без карты. Поэтому принялись спрашивать путь у прохожих. Пунктом назначения оказалась библиотека. Михаил объяснил, почему свидание состоялось в библиотеке: «Вы очень умные и эрудированные. Розали хорошо думает, прежде чем ответить. А у Саши хорошо поставлена речь».

По итогу встречи Холостяк решил никому не вручать розу, а принимать более взвешенные решения на Церемонии.

А вот Юле достался королевский подарок — телефон с контактом Миши. Соперницы явно позавидовали черной завистью, особенно в момент, когда двое договорились о свидании. «Деточка, а ты не лопнешь?» — комментировали участницы.

Свидание прошло в лесу. Миша и Юля катались на баги. По маршруту были остановки, на которых необходимо было честно отвечать на вопросы. Участница с Холостяком откровенно поговорили о главных страхах в отношениях, уединении и симпатии друг к другу.

После пара уединилась в ресторане. Михаил заметил, что девушка требует поддержки, ведь у нее много страхов в жизни. «Мне понравилось наше общение. Она хочет семью, многое отдает в отношениях. Понял ее страхи, в чем она уверена, а в чем нет».

Состоялось еще одно индивидуальное свидание. Холостяк пригласил Дашу в… комнату страха. Но веселье переросло в настоящую истерику девушки. Поэтому Михаил нарушил все правила и вырвался из цепей, в которые его заковали по правилам квест-комнаты. Двое хотели поскорее уединиться. И как полагается, любой экстрим сближает. Поэтому в романтической и теплой атмосфере при свечах Миша и Даша поцеловались.

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Джессика и Катя получили бонус во Львове — безлимитный спа. Поэтому пригласили Михаила на свидание. Девушки заявили о себе, как подружки. Поэтому Холостяк решил проверить, за чем они действительно пришли на проект. Участницы организовали спа… для троих. Насколько это романтично? Девушки были уверены, что достаточно. А вот Миша заметил, что они постоянно другу другу уступают в общении. Джессика успела сделать массаж, а Катя ― поплавать с Холостяком в бассейне.

По итогу недели состоялась Церемония роз. Холостяк сделал свой выбор, а также попрощался с одной девушкой.

Video: «Холостяк»-11 выпуск 5: телефон у участницы, массаж Мише и соперничество подруг Вышел 5 выпуск проекта Холостяк 11 сезон. Что вы могли пропустить в 5 выпуске проекта Холостяк 11 от 02.04.2021 - читайте о Михаиле Заливако в материале СТБ

Video: «Холостяк»-11 выпуск 5: телефон у участницы, массаж Мише и соперничество подруг Вышел 5 выпуск проекта Холостяк 11 сезон. Что вы могли пропустить в 5 выпуске проекта Холостяк 11 от 02.04.2021 - читайте о Михаиле Заливако в материале СТБ

Video: «Холостяк»-11 выпуск 5: телефон у участницы, массаж Мише и соперничество подруг Вышел 5 выпуск проекта Холостяк 11 сезон. Что вы могли пропустить в 5 выпуске проекта Холостяк 11 от 02.04.2021 - читайте о Михаиле Заливако в материале СТБ

Video: «Холостяк»-11 выпуск 5: телефон у участницы, массаж Мише и соперничество подруг Вышел 5 выпуск проекта Холостяк 11 сезон. Что вы могли пропустить в 5 выпуске проекта Холостяк 11 от 02.04.2021 - читайте о Михаиле Заливако в материале СТБ

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