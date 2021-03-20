3 выпуск проекта «Холостяк»-11 заставил всех участниц идти ва-банк. Девушки узнали о существовании второго дома, успели пригласить Мишу на вечеринку, выяснить с главным героем отношения, а кто-то ― даже поцеловаться с Холостяком! Обо всем этом узнайте в нашем материале.

Неделя началась с вечеринки, приуроченной ко дню рождения Ани Богдан. В разгар вечера Михаил предложил имениннице испечь пирог. Общение выдалось не слишком информативным, ведь девушка была расстроена отсутствием индивидуального свидания.

После участницы вместе с Холостяком решили сыграть в необычный твистер, в ходе которого отвечали на личные вопросы: первый поцелуй, последняя интимная близость и планы на будущее.

В один момент на вечеринку прибыла девушка из другого дома — Виктория. Напомним, что на второй Церемонии роз Холостяк пригласил Вику на индивидуальное свидание, однако был приглашён на день рождения Анны. Поэтому Михаил решил совместить встречу с участницей и вечеринку в Доме в лесу.

Также в 3 выпуске состоялось групповое свидание, на которое Михаил пригласил Сашу, Юлю и Кристину. Девушки учились играть в теннис, однако в довольно плохом настроении, ведь накануне узнали о существовании второго дома. Но, к счастью, Холостяку удалось разрядить обстановку.

Второе групповое свидание состоялось с художницей Олей и дизайнером Таней. Холостяк организовал кулинарный урок: 6 блюд из морепродуктов.

«Смотрю на это количество действий, количество продуктов и думаю: что мне с этим делать», — комментирует Таня.

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Однако именно Таня больше и взаимодействовала с главным героем. Поэтому Оля решила перейти к плану «Б» и… разделась. Во время личного общения Михаил заметил татуировку на руке «Элитка». Оля трактовала это как «нечто элитарное», но сам Михаил отметил, его его ассоциации с этим словом — исключительно эскорт.

«Что там стоит за этим словом — одному Богу известно, ну и прошлой мне. Которая во времена бурной молодости в здравом уме и рассудке сделала эту татуировку», — призналась Оля.

В конце недели состоялась чайная церемония, во время которой произошел первый поцелуй 11 сезона! Плавно встреча с Домом у озера перешла в Церемонию роз.

Но главным событием этой недели стало противостояние двух домов. Девушки встретились на Церемонии, где увидели всех своих соперниц.

Проект вновь покинуло рекордное количество девушек. Михаил, как и обещал, быстро принимает решения. Поэтому не дает ложных обещаний тем, с кем не видит будущего.

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