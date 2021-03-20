Состоялся 3 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11. Михаил Заливако попрощался вновь с рекордным количеством девушек. Холостяк, как и обещал, принимает решения быстро. Кто покинул проект на третьей неделе и почему — читайте в материале.

На первом групповом свидании Михаил пригласил пообщаться Кристину. Мужчине было интересно побольше узнать о целях пребывания участницы на проекте. В ходе беседы стало понятно, что Кристина пришла по рекомендации подруги. Более того, о своём прошлом и настоящем так ничего и не рассказала. Михаил принял решение попрощаться с девушкой, отметив, что он не чувствует ее желания строить отношения.

«Ты пришла, потому что тебе сказала подруга, но дело в том, что мне мои друзья не говорили сюда идти. В этом и вся разница», — заключил Холостяк.

А вот на встрече, когда Холостяк, Оля и Таня готовили морепродукты, участницы решили идти ва-банк, снимая с себя одежду. Во время личного общения с Олей мужчина попытался хотя бы что-то узнать о ее прошлом и откуда татуировка «Элитка». Но загадочная художница приняла позицию оставить все в тайне. Ни о прошлых отношениях, ни о татуировках и их значении Оля решила не говорить.

«Я не понял, что у тебя было в прошлом. Ты осталась для меня загадкой. Хотелось бы, чтобы ты мне больше открылась», — отметил Холостяк и провел девушку.

В конце недели состоялась чайная церемония, на которой Михаил попрощался с Юлей.

«Я не понял ситуацию, которая произошла с ее прошлым парнем. Как она могла его оставить в такой сложной ситуации. Это похоже на предательство», — прокомментировал Холостяк.

Также проект покинула Алла Павловна.

«Она себя реализовала как мать, как бизнесвумен. Но вот как женщина — не смогла себя почувствовать. Она не готова полагаться на мужчину», — заключил Миша.

На Церемонии роз Холостяк попрощался с Алисой, отметив, что не видит развития их отношений.

Также проект покинула Надин. Во время личного общения с девушкой Михаила смутила тема ее прошлого участия в других проектах.

«Я верю, что реалити-шоу может изменить жизнь в лучшую сторону. Я скажу даже больше, что это пятый год, когда я пытаюсь попасть на проект “Холостяк”», — прокомментировала Надин.

Михаил отметил, что девушка скорее ищет не любовь, а публичных отношений. Поэтому попрощался с участницей.

И когда оставалась одна роза, Лола заявила, что хочет покинуть проект, потому что Холостяк прощается с участницами, с которыми она успела подружиться. Такая манипуляция не сработала, и Миша таки провёл девушку.

Напомним, что в начале недели по собственному желанию проект покинула экс-порноактриса Настя. Больше об этом узнайте ЗДЕСЬ!

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