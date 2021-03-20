Холостяк продовжує прощатися з рекордною кількістю дівчат: хто залишив проєкт у 3 випуску?

Відбувся 3 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11. Михайло Заливако попрощався знову з рекордною кількістю дівчат. Холостяк, як і обіцяв, ухвалює рішення швидко. Хто залишив проєкт на третьому тижні і чому — читайте в матеріалі.

На першому груповому побаченні Михайло запросив поспілкуватися Христину. Чоловікові було цікаво більше дізнатися про цілі перебування учасниці на проєкті. У ході бесіди стало зрозуміло, що Христина прийшла за рекомендацією подруги. Ба більше, про своє минуле і сьогодення так нічого й не розповіла. Михайло вирішив попрощатися з дівчиною, зазначивши, що він не відчуває її бажання будувати стосунки.

«Ти прийшла, тому що тобі сказала подруга, але справа в тому, що мені мої друзі не говорили сюди йти. У цьому і вся різниця», — підсумував Холостяк.

А ось на зустрічі, коли Холостяк, Оля і Таня готували морепродукти, учасниці вирішили йти ва-банк, знімаючи з себе одяг. Під час особистого спілкування з Олею чоловік спробував хоча б щось дізнатися про її минуле і звідки татуювання «Елітка». Проте загадкова художниця зайняла позицію залишити все в таємниці. Ані про минулі стосунки, ані про татуювання і їх значення Оля вирішила не говорити.

«Я не зрозумів, що у тебе було в минулому. Ти залишилася для мене загадкою. Хотілося б, щоб ти мені більше відкрилася», — зазначив Холостяк і провів дівчину.

Наприкінці тижня відбулася чайна церемонія, на якій Михайло попрощався з Юлею.

«Я не зрозумів історію, яка сталася з її минулим хлопцем. Як вона могла його залишити в такій складній ситуації. Це схоже на зраду», — прокоментував Холостяк.

Також проєкт залишила Алла Павлівна.

«Вона себе реалізувала як мати, як бізнесвумен. Але ось як жінка — не змогла себе відчути. Вона не готова покладатися на чоловіка», — підсумував Михайло.

На Церемонії троянд Холостяк попрощався з Алісою, зазначивши, що не бачить розвитку їхніх стосунків.

Також реаліті залишила Надін. Під час особистого спілкування з дівчиною Михайла збентежила тема її минулої участі в інших проєктах.

«Я вірю, що реаліті-шоу може змінити життя на краще. Я скажу навіть більше, що це п’ятий рік, коли я намагаюся потрапити на проєкт “Холостяк”», — прокоментувала Надін.

Михайло зазначив, що дівчина швидше шукає не кохання, а публічних стосунків. Тому попрощався з учасницею.

І коли зосталася одна троянда, Лола заявила, що хоче залишити проєкт, бо Холостяк прощається з учасницями, з якими вона встигла потоваришувати. Така маніпуляція не спрацювала, і Міша таки провів дівчину.

Нагадаємо, що на початку тижня за власним бажанням проєкт залишила експорноакторка Настя. Більше про це дізнайтеся ТУТ!

Читайте нас також у Viber і Telegram