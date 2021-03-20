3 випуск проєкту «Холостяк»-11 змусив усіх учасниць іти ва-банк. Дівчата дізналися про існування другого будинку, встигли запросити Мішу на вечірку, з’ясувати з головним героєм стосунки, а хтось ― навіть поцілуватися з Холостяком! Про все це — дізнайтеся в нашому матеріалі.

Тиждень почався з вечірки, приуроченої до дня народження Ані Богдан. У розпал вечора Михайло запропонував іменинниці спекти пиріг. Спілкування видалося не надто інформативним, адже дівчина була засмучена відсутністю індивідуального побачення.

Відтак учасниці разом з Холостяком вирішили зіграти в незвичайний твістер, у ході якого відповідали на особисті запитання: перший поцілунок, остання інтимна близькість і плани на майбутнє.

В один момент на вечірку прибула дівчина з іншого будинку — Вікторія. Нагадаємо, що на другій Церемонії троянд Холостяк запросив Віку на індивідуальне побачення, однак згодом був запрошений на день народження Анни. Тому Михайло вирішив поєднати зустріч з учасницею і вечірку в Будинку в лісі.

Також у 3 випуску відбулося групове побачення, на яке Михайло запросив Сашу, Юлю і Христину. Дівчата вчилися грати в теніс, проте в доволі поганому настрої, адже напередодні дізналися про існування другого будинку. Та, на щастя, Холостякові вдалося розрядити обстановку.

Друге групове побачення відбулося з художницею Ольгою і дизайнеркою Танею. Холостяк організував кулінарний урок: 6 страв із морепродуктів.

«Дивлюся на цю кількість дій, кількість продуктів і думаю: що мені з цим робити», — коментує Таня.

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Однак саме Таня більше і взаємодіяла з головним героєм. Тому Оля вирішила перейти до плану «Б» і… роздяглася. Під час особистого спілкування Михайло помітив татуювання на руці «Елітка». Оля трактувала це як «щось елітарне», але сам Михайло зазначив, що його асоціації з цим словом — суто ескорт.

«Що там стоїть за цим словом — одному Богу відомо, ну і колишній мені. Яка за часів бурхливої ​​молодості в здоровому розумі і при тямі зробила це татуювання», — зізналася Оля.

Наприкінці тижня відбулася чайна церемонія, під час якої стався перший поцілунок 11 сезону! Плавно зустріч із Будинком біля озера перейшла в Церемонію троянд.

Та головною подією цього тижня стало протистояння двох будинків. Дівчата зустрілися на Церемонії, де побачили всіх своїх суперниць.

Проєкт знову залишила рекордна кількість дівчат. Михайло, як і обіцяв, швидко ухвалює рішення. Тому не дає хибних обіцянок тим, із ким не бачить майбутнього.

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