Уже завтра, 5 марта, на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера романтического реалити «Холостяк». Главным героем стал харьковский бизнесмен, учредитель логистической компании — 31-летний Михаил Заливако. Традиционно в 1 выпуске Холостяк встретит всех участниц, прибывших на Первую вечеринку. Чем еще удивит и запомнится премьера реалити «Холостяк»-11? Не пропустите!

Уже завтра зрители станут свидетелями зарождения новой истории, где главный герой Михаил Заливако будет искать свою возлюбленную. Мужчина уверен, что на проекте точно можно встретить свою любовь и построить крепкие отношения. А пока Холостяк находится на самом старте своего пути и готовится к знакомству с участницами нового сезона!

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Как девушки будут удивлять и покорять мужчину?

На что готовы соперницы, чтобы получить розу?

Неужели Михаил будет быстро и хладнокровно принимать решения?

Какие правила решит поменять главный герой, чтобы точно не ошибиться в выборе?

Будет ли роза первого впечатления и кому она достанется?

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Не пропустите уже завтра, 5 марта, премьеру долгожданного весеннего романтического реалити «Холостяк»-11. Включайте телеканал СТБ в 19:00 и первыми познакомьтесь с Михаилом Заливако.

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