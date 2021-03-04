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Прем’єра «Холостяк»-11: чим здивує 1 випуск романтичного реаліті?

04.03.2021

Уже завтра, 5 березня, на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті «Холостяк». Головним героєм став харківський бізнесмен, засновник логістичної компанії — 31-річний Михайло Заливако. Традиційно в 1 випуску Холостяк зустріне всіх учасниць, які прибудуть на Першу вечірку. Чим іще здивує і запам’ятається прем’єра реаліті «Холостяк»-11? Не пропустіть!

Уже завтра глядачі стануть свідками зародження нової історії, де головний герой Михайло Заливако шукатиме свою кохану. Чоловік упевнений, що на проєкті точно можна зустріти своє кохання і побудувати міцні стосунки. А поки Холостяк перебуває на самому старті свого шляху і готується до знайомства з учасницями нового сезону!

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  • Як дівчата дивуватимуть і підкорюватимуть чоловіка?
  • На що готові суперниці, щоб отримати троянду?
  • Невже Михайло буде швидко і холоднокровно ухвалювати рішення?
  • Які правила вирішить змінити головний герой, щоб точно не помилитися у виборі?
  • Чи буде троянда першого враження і кому вона дістанеться?

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Не пропустіть уже завтра, 5 березня, прем’єру довгоочікуваного весняного романтичного реаліті «Холостяк»-11. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 і першими познайомтеся з Михайлом Заливаком.

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