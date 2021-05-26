Сергій Притула втретє став батьком
26.05.2021
У сім’ї українського шоумена та ведучого Національного відбору на Євробачення Сергія Притули народилася третя дитина. Дівчинку назвали Стефанією. Про це Сергій Притула написав у Facebook.
«Чудовий день, щоб з’явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе! А ми з матусею дякуємо Богу за тебе! Ласкаво просимо у сім’ю і в океан любові!» ― написав Притула.
У Сергія Притули є син Дмитро від першого шлюбу. Влітку 2015 року ведучий одружився з Катериною Сопельник. 27 липня 2017 року у подружжя народилась донька Соломія.
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