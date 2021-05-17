Євробачення-2020: найкращі виступи Албанії на конкурсі
17.05.2021
Албанія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення не так давно – з 2004 року. Найкращий результат на Євробаченні для Албанії принесла Рона Нішліу, яка в 2012 році зайняла почесне 5 місце. Але які ще виступи Албанії припали до смаку Європі? Дізнайтеся прямо зараз!
Rona Nishliu – «Suus» (2012, 5 місце)
Anjeza Shahini – «The Image of You» (2004, 7 місце)
Eugent Bushpepa – «Mall» (2018, 11 місце)
Ledina Celo – «Tomorrow I Go» (2005, 16 місце)
Juliana Pasha– «It’s All About You» (2010, 16 місце)
Більше на тему: Євробачення-2021: учасниця від Албанії Анджела Перістері з піснею «Karma»
Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.
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