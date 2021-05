Нідерланди – одна з семи країн-учасниць першого конкурсу пісні Євробачення в 1956 році. Перемігши на конкурсі 5 разів, вони ввійшли в десятку кращих країн-учасниць і відмовлялися від участі лише чотири рази. Востаннє Нідерланди виграли на Євробаченні у 2019 році. Які виступи представників цієї країни були незабутніми – дізнайтеся просто зараз!

Duncan Laurence – «Arcade» (2019, 1 місце)

Дункан Лоуренс народився в 1994 році в Спейкеніссі, Нідерланди. У 2012 році виграв міський конкурс талантів в Бриллі. Роком пізніше заснував власний гурт The Slick and Suited, з яким почав свою музичну кар’єру в Рок-академії в Тілбурзі і виступив у 2013 році на фестивалі “Eurosonic Noorderslag” у Гронінгені. Грав також у деяких інших колективах академії, закінчив її в 2017 році.

Лоуренс брав участь у п’ятому сезоні «The Voice of Holland». У 2019 році представляв Нідерланди на Євробаченні в Тель-Авіві з піснею «Arcade». Переміг, отримавши 498 балів (237 балів від журі і 261 бал від глядачів).

Бісексуал. На прес-конференції перед фіналом Євробачення Лоуренс заявив: «Я більше, ніж просто художник, я людина, я жива істота, я бісексуал, я музикант, я борюся за ідеї. І я пишаюся, що в мене є шанс показати, ким я є». У червні 2019-го в інтерв’ю польському журналісту Сергіушу Крулаку Дункан підтвердив, що наразі перебуває у стосунках із чоловіком. У вересні 2019 року стало відомо, що пара розлучилася.

The Common Linnets – «Calm After the Storm» (2014 року, 2 місце)

The Common Linnets – нідерландський поп-рок-кантрі гурт, лідерка колективу – Ільзе ДеЛанж. Гурт був спеціально заснований для одноразового концерту на стадіоні «Гролс Весті» і для Євробачення-2014 (на той момент до складу входив співак і музикант Вейлон). На конкурсі дует із піснею «Calm After the Storm» посів друге місце (238 балів), поступившись лише представниці Австрії Кончиті Вурст.

ДеЛанж і Вейлон знали одне одного задовго до утворення дуету. Обоє родом зі східної частини Нідерландів. Людей з цього району часто називають «heikneuters», що нідерландською означає «коноплянка», а по-англійськи – «common linnet». Ідея назвати так гурт належить нідерландському дизайнеру Ренсу Деккеру, який також займався оформленням синглу і дебютного альбому групи.

Anouk Teeuwe – «Birds» (2013, 9 місце)

Співачка Анук представляла Нідерланди на Євробачення-2013 з піснею «Birds». Вона виконує композиції в стилі поп-рок. Починаючи з 1997 року випустила 10 платівок (включаючи сингли, а також live-записи з концертів).

Анук володіє оригінальним тембром голосу. Її творчість особливо популярна в Нідерландах і Бельгії. Платівка «Together Alone» (1997) отримала платиновий диск в Італії і золотий диск у Швеції.

Музикою Анук захопилася під впливом матері, яка була співачкою і виконувала блюз. На світанку кар’єри Анук співала на весіллях і вечірках з музичним гуртом Shotgun Wedding.

O’G3NE – «Lights and Shadows» (2017, 11 місце)

O’G3NE (О’Джін) – нідерландський музичний дівочий гурт, що складається з трьох сестер: Лізи, Емі і Шеллі Вол. Ліза є старшою, а Емі і Шеллі – близнючки. Всі три сестри народилися в Дордрехті, на півдні Нідерландів.

У 2007 році сестри представили Нідерланди на дитячому Євробаченні, яке відбулося в Роттердамі, з піснею «Adem in, adem uit» і посіли 11 місце. А в 2017 році на Євробаченні з піснею «Lights and Shadows» гурт також опинився на 11 місці.

