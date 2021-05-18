Евровидение-2021: лучшие выступления Литвы на конкурсе

Литва принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1994 года. Лучшим результатом страны является 6 место, занятое в 2006 году. Но какие еще выступления Литвы удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Sasha Son – «Love» (2009, 23 место)



Саша Сон на самом деле не Саша Сон! Настоящее имя артиста – Дмитрий Шавров. Родился певец в 1983 году в Вильнюсе. В 2008 году он вошел в тройку национального отбора на Евровидение с песней «Love».

Конкурсная песня «Love» была записана на трех языках: литовском, английском и русском. В Москве она была исполнена на английском и русском (русская версия под названием «Одинокий герой»). В итоге Саша Сон занял 23 место, набрав 23 балла.

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Evelina Sašenko – «C’est ma vie» (2011, 19 место)

Эвелина Сашенко-Статулевичене родилась в 1987 году в Рудишкесе, Литовская ССР. Девушка — литовская джазовая певица польского происхождения.

Песня «C’est ma vie» была исполнена в первом полуфинале и получила достаточную для выхода в финал конкурса поддержку европейских телезрителей. В финальном зачете по итогам зрительского голосования Эвелина заняла 19-е место, набрав 63 очка.

С участием Эвелины в Евровидении связан небольшой скандал. Перед конкурсом она потребовала писать свое имя в соответствии с польскими правилами орфографии, а не литовскими. Данное действии было расценено как ответ на отказ литовских спонсоров помогать певице и помощь ей со стороны польских фирм.

Donatas Montvydas – «Love Is Blind» (2012, 14 место)

Донатас Монтвидас родился в 1987 году в Вильнюсе. Выступающий под псевдонимом Донни Монтелл (Donny Montell) литовский певец победил на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни Витебск-2008 на фестивале Славянский базар, был участником Новой Волны-2011 в Юрмале и представлял Литву на Евровидении в 2012 и 2016 годах.

На Евровидение-2012 Донатас поехал с песней «Love Is Blind» («Любовь слепа»). В полуфинале он выступал 18-м и занял третье место, набрав 104 очка (максимальную оценку — по 10 баллов — получил от Великобритании, Эстонии, Беларуси и Мальты). В финале он выступал под 4-м номером и занял только 14-е место с 70 очками (12 очков получил от Грузии, 5 — от России). Его песня «Love Is Blind» также записана на русском языке под названием «Нам любовь дана».

Ieva Zasimauskaitė – «When We’re Old» (2018, 12 место)

Ева Засимаускайте-Килтинавичене родилась в 1993 году в Каунасе, Литва. В 2012 году она приняла участие в литовской версии проекта «Голос», где дошла до суперфинала.

В литовском национальном отборе на Евровидение Ева участвовала несколько раз: в 2013, 2014, 2016, 2017 годах, а 12 марта 2018 года наконец одержала победу в нем. Интересно, что жена основного соперника Евы на нацотборе, Юргиса Брузги, который занял 2-е место, позднее выступила в Лиссабоне в качестве ее бэк-вокалистки.

В первом полуфинале Евровидения-2018, которое проходило в Лиссабоне, Ева Засимаускайте заняла 9-е место и вышла в финал, состоявшийся 12 мая. Букмекеры сулили ей чуть ли не третье место, но по результатам голосования телезрителей она заняла 10-е, получив максимально возможную оценку 12 баллов от Великобритании, Ирландии, Норвегии, Латвии и Эстонии. По результатам голосования жюри 12 баллов ей присудила только одна страна — Хорватия. В итоге — 12-е место в финале.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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