Великобритания принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1957 года! Страна побеждала в международном конкурсе целых 5 раз! Но какие еще выступления Великобритании удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Katrina and the Waves – «Love Shine a Light» (1997, 1 место)

Katrina and the Waves – британско-американская поп-рок-группа, победившая на конкурсе Евровидение в 1997 году. До Евровидения группа была выдвинута на премию «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». Впоследствии группа подписала контракт с фирмой «SBK Records», но особых успехов в США музыканты больше не добились.

После возвращения в Великобританию в 1997 году группа победила на конкурсе Евровидение с песней «Love Shine A Light», которая затем заняла третье место в британском, а также второе — в австрийском и норвежском хит-парадах. Успех песни помог музыкантам заключить контракт с компанией «Warner» и выпустить новый альбом «Walk On Water». Однако в 1999 году коллектив распался, и его участники продолжили самостоятельные выступления.

Imaani – «Where Are You?» (1998, 2 место)



В 1998 году Imaani принимала участие в конкурсе отбора, чтобы поехать от Великобритании на Евровидение. Ее трек Where Are You был безоговорочным победителем среди британской публики и был выбран, чтобы представлять Великобританию. Девушке не хватило всего семь очков, она была позади победителя Dana International, заняв второе место в Евровидении 1998. С тех пор Великобритания никогда не была так близка к победе.

Jessica Garlick– «Come Back» (2002, 3 место)

В 2001 году певица принимала участие в первом выпуске известного шоу талантов «Pop Idol», которое транслировалось на канале ITV, и вошла в первую десятку конкурсантов. Немного позже она была приглашена корпорацией ВВС поучаствовать в конкурсе отбора исполнителя на Евровидение 2002. Джессика исполнила одну из своих известных песен «Come back» и была выбрана публикой представлять Великобританию на Евровидении в Таллине. Выступление Джессики было успешным, и она разделила третье призовое место вместе с эстонской певицей Салене, набрав одинаковое количество голосов зрителей. Это был лучший результат британского исполнителя с 1998 года, когда второе место на Евровидении заняла певица Имаани с хитом «Where are you?»

Jade Almarie Louise Ewen – «It’s My Time» (2009, 5 место)

Джейд представляла Великобританию на конкурсе Евровидение-2009 с песней «It’s My Time». Ее автор — Эндрю Ллойд Уэббер, согласившийся аккомпанировать певице во время выступления, подчеркнув, что она — одна из наиболее талантливых вокалисток из всех, с которыми ему приходилось работать. В результате певица заняла пятое место в финале, что стало лучшим результатом ее страны за 7 лет (по количеству набранных баллов это второй результат в истории конкурса). Стоит отметить, что Великобритания сразу выступает в финале, так как является одной из участниц «большой четверки».

