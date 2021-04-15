На конкурс Евровидение-2021 от Дании поедет дуэт Fyr & Flamme с песней «Øve Os På Hinanden». Читайте информацию об участниках Fyr & Flamme и слушайте «Øve Os På Hinanden» прямо сейчас!

Фото — eurovision.tv

«Кумиры подростков, которых твои родители могут понять!» — так описывают себя Fyr & Flamme. Дуэт состоит из певца Джеспера Грота и автора и продюсера Лауритса Эммануэля. Лауритс живет в маленьком городке в Ютландии со своей женой и двумя детьми, пишет и продюсирует песни. А известный комедийный актер Джеспер живет в Копенгагене, где он стал популярным на телевидении и в театрах.

Участники Fyr & Flamme почувствовали творческую искру, когда обнаружили, что разделяют увлечение стилистикой песен Евровидения конца 70―80-х годов ХХ в. Уже популярный у себя на родине дуэт имел большие успехи с синглами «Kamæleon» и «Menneskeforbruger».

Слушайте песню «Øve Os På Hinanden» дуета Fyr & Flamme, который представит Данию на Евровидении-2021.

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