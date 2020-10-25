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«Слідство ведуть екстрасенси»: Чому молода мама у снах бачить своїх дітей мертвими

25.10.2020

Цієї неділі, 25 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде новий випуск проєкту «Слідство ведуть екстрасенси». Рубіна Цибульська і Жанна Шулакова допоможуть молодій мамі зрозуміти, що стало причиною її нападів і страшних сновидінь.

По допомогу до екстрасенсів звернулася Євгенія Чеботарьова з Маріуполя. У жінки на руці самі по собі з’являються і зникають дивні знаки у вигляді хрестів. А потім стаються напади – Женя починає говорити незрозумілою мовою, ще й чоловічим голосом, нібито в неї щось вселяється. І це не епілептичні припадки, якими страждає жінка. Її двох маленьких дітей вдома лякає привид людини з котом. А після цього молода мама у снах бачить своїх дітей мертвими. Ці кошмари почали відбуватися після того, як Євгенія народила молодшу дочку в комі. Жінка вважає, що все це якось пов’язано. Чи так це насправді – будуть розбиратися ясновидиці Жанна Шулакова і Рубіна Цибульська.

Дивіться «Слідство ведуть екстрасенси» вже сьогодні, 25 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: Чому молода мама у снах бачить своїх дітей мертвими

25 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде новий випуск Слідство ведуть екстрасенси. Експерти проєкту Слідство ведуть екстрасенси Рубіна Цибульська і Жанна Шулакова розкриють заплутану справу

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