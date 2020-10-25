В это воскресенье, 25 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы». Рубина Цыбульская и Жанна Шулакова помогут молодой маме понять, что стало причиной ее приступов и страшных сновидений.

За помощью к экстрасенсам обратилась Евгения Чеботарева из Мариуполя. У женщины на руке сами по себе появляются и исчезают странные знаки в виде крестов. А потом происходят приступы – Женя начинает говорить на непонятном языке, еще и мужским голосом, будто бы в нее что-то вселяется. И это не эпилептические припадки, которыми страдает женщина. Ее двух маленьких детей дома пугает призрак человека с котом. А после этого молодая мама во снах видит своих детей мертвыми. Эти кошмары начали происходить после того, как Евгения родила младшую дочь в коме. Женщина считает, что все это как-то связано. Так ли это – будут разбираться ясновидящие Жанна Шулакова и Рубина Цыбульская.

Смотрите «Следствие ведут экстрасенсы» уже сегодня, 25 октября, в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: Почему молодая мама во снах видит своих детей мертвыми 25 октября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск Следствие ведут экстрасенсы. Эксперты проекта Следствие ведут экстрасенсы Рубина Цыбульская и Жанна Шулакова раскроют запутанное дело

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