Как привлечь удачу на Новый год 2021: советы Хаяла Алекперова
16.11.2020
Наступление Нового года – отличный повод изменить свою жизнь к лучшему, избавиться от невезения, ошибок и промахов и привлечь к себе удачу. Как это сделать – рассказал один из самых сильных ясновидящих страны, экстрасенс и астролог из Азербайджана, постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов.
Приход Нового года – благоприятный период для перемен. В это время каждый из нас энергетически ощущает себя более решительным, открытым ко всему новому и неизведанному. Чтобы начать в своей жизни новую главу, в которой вашими верными спутниками станут удача и везение, старайтесь следовать нескольким нехитрым, но очень эффективным советам.
Как привлечь удачу на Новый год 2021
- Начните ценить себя. Прямо сейчас сделайте себе комплимент – за пытливый ум, хорошую прическу, стройную фигуру, вкусное блюдо, которое вы приготовили, или просто за красивую улыбку. Как только вы научитесь ценить свои сильные стороны и любить себя – окружающий мир ответит тем же. К вам придет внутренняя гармония. А значит, ваше энергетическое поле станет непробиваемым для завистливых взглядов и негативных слов окружающих. Тогда как постоянное самоедство и самокритика наоборот делают вас слабыми, тем самым отталкивая от вас удачные возможности и счастливые шансы.
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- Будьте благодарны за то, что у вас есть, – здоровье, интересная работа, счастливая семейная жизнь – это то, что для многих является заветной целью. Не забывайте говорить высшим силам «спасибо» за свою жизнь. В мире все закономерно – если вы не умеете быть благодарными, вряд ли кто-то снова протянет вам руку помощи. Забудьте о зависти, не гонитесь за чужими идеалами. Удача приходит к тем, кто ценит ее, а не принимает как должное. А потому уже с нового года бросайте вредные привычки, устраните ссоры и разногласия с близкими и коллегами. Позаботьтесь о том, чтобы ваш тыл был надежным.
- Будьте смелее – не ждите особого случая. Уже с Нового года отважьтесь на интересное путешествие, посещайте новые места и знакомьтесь с новыми людьми. Ветер счастливых перемен вряд ли сможет проскользнуть в закрытое окно.
- Цените свои ошибки. Даже те дела и задачи, с которыми вы справились плохо или очень плохо, прежде всего – ценный опыт. Учитесь делать выводы и не останавливайтесь на достигнутом. Чтобы понять, что к вам пришла удача, нужно как следует познакомиться с неудачами.
- Помогайте окружающим, совершайте бескорыстные поступки. Великодушие и благородство – это те качества, без которых вы вряд ли сможете насладиться вкусом удачи.
- Прислушивайтесь к своей интуиции и не бойтесь рисковать. Везение – залог смелых и отважных людей.
- И последнее – но самое главное. Не делайте свои успехи и удачные шансы всеобщим достоянием. Не говорите наперед о своих планах и мечтах. Везение, как и счастье, любит тишину.
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