Как привлечь деньги в 2022 году? Финалистка 5 сезона мистического проекта «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы», потомственная ведьма Ярослава Федорова составила список рекомендаций, прислушавшись к которым, вы сможете обеспечить свое финансовое благополучие на целый год! Самые интересные способы, как привлечь деньги в 2022 году, вы узнаете прямо сейчас.

«Хозяином наступающего года является Голубой Водяной Тигр. Покровитель нового года отличается властью, величием, гордостью, силой. В новом году финансовое благополучие можно обеспечить себе, в первую очередь, активностью и целеустремленностью, но помочь себе в вопросе привлечения денег можно, следуя моим рекомендациям», – поделилась Ярослава Федорова.



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В чем встречать год Тигра, чтобы привлечь деньги

Для начала поговорим о том, как и в чем лучше встречать наступление нового года. Новогоднюю ночь лучше провести в шумной компании друзей, но при этом важно одарить вниманием родных и близких. Тигра привлекают цвета их естественной среды обитания — голубой, синий, зеленый, коричневый, черный, белый и песочный. Используйте их для украшении интерьера и выбора нарядов. Помните, одежда должна быть яркой и новой, из таких материалов как кожа, бархат, шелк и замша. В макияже выбирайте натуральность. Украшайте дом нейтральными тонами, не броско.

Что приготовить на Новый год 2022, чтобы привлечь финансовое благополучие

Как известно, Тигр – хищник и любит мясо. Салаты на новогоднем столе должны быть многослойными, а в составе – сыр, мясо, овощи. Нельзя подавать дичь, рыбу и морепродукты, злаки и крупы, с осторожностью употребляйте алкоголь – Тигр его не любит.

Новогодние ритуалы для привлечения денег в 2022 году

Теперь обратим внимание на новогодние ритуалы, которые помогут привлечь деньги.

Накануне нового года обязательно проведите дома генеральную уборку и выбросьте весь ненужный хлам, таким образом вы откроете путь новым потокам энергии (в том числе и денежным).

Когда будете накрывать на стол, положите под тарелку каждого гостя несколько монеток серебряного цвета, по окончанию празднования каждый может забрать их себе.

Можете сами изготовить себе талисман для привлечения успеха и богатства. Из любого материала сделайте фигурку Тигра, во время изготовления концентрируйтесь на мысли о деньгах (или о конкретной желаемой сумме). В новогоднюю ночь поставьте талисман в юго-восточной части вашего жилья (так называемый сектор денег, согласно китайскому учению Фэн-шуй).

Еще один вариант денежного талисмана можно изготовить накануне нового года. Возьмите кусочек ткани серебряного цвета, сшейте небольшой мешочек, вложите в него парное количество серебряных монеток. Когда будете украшать елку, обязательно повесьте на неё этот мешочек, а по окончанию новогодних праздников снимите его и носите при себе.

«Надеюсь, что вам помогут эти нехитрые рекомендации, как привлечь деньги в 2022 году с помощью хозяина года Тигра», – добавила Ярослава Федорова.

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