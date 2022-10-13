Мариновані білі гриби: рецепт покроковий

Як маринувати білі гриби: рецепт покроковий
13.10.2022
Хочете дізнатися, як маринувати гриби на зиму, щоб вони не темніли і не розварювалися? Експерти «Все буде добре» знають, що неправильне приготування може зіпсувати смак і зовнішній вигляд страви. Рецепт маринованих білих грибів в нашому матеріалі.
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Складові:
- Гриби білі – 1 кг
- Сухе вино – 1 ст.
- Оливкова олія – ½ ст.л.
- Лимон – 1 шт.
- Часник – 8 зуб.
- Кріп – 1 пуч.
- Чорний перець горошком – 10 шт.
- Гвоздика – 5 шт.
- Сіль – 2 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Оцет – 2 ст. л.
- Листя дуба або вишні – 3 шт.
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Приготування:
- Гриби почистити, промити в воді з оцтом.
- Опустити гриби в киплячу воду на 10 хвилин, додати в каструлю оцет і сіль.
- Розігріти вино з оливковою олією, щоб випарувався алкоголь.
- Додати в маринад кріп, часник, сіль, цукор, гвоздику, перець горошком, листя вишні або дуба.
- Проварити гриби в маринаді протягом 20 хвилин. Додати лимонний сік.
- Перекласти гриби в стерилізовані банки, залити маринадом, потім законсервувати.