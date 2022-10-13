Мариновані білі гриби: рецепт покроковий

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Все буде добре

Як маринувати білі гриби: рецепт покроковий

13.10.2022

Хочете дізнатися, як маринувати гриби на зиму, щоб вони не темніли і не розварювалися? Експерти  «Все буде добре» знають, що неправильне приготування може зіпсувати смак і зовнішній вигляд страви. Рецепт маринованих білих грибів в нашому матеріалі.

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мариновані білі гриби

Складові:

  • Гриби білі – 1 кг
  • Сухе вино – 1 ст.
  • Оливкова олія – ​​½ ст.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Часник – 8 зуб.
  • Кріп – 1 пуч.
  • Чорний перець горошком – 10 шт.
  • Гвоздика – 5 шт.
  • Сіль – 2 ч. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Оцет – 2 ст. л.
  • Листя дуба або вишні – 3 шт.

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Приготування:

  1. Гриби почистити, промити в воді з оцтом.
  2. Опустити гриби в киплячу воду на 10 хвилин, додати в каструлю оцет і сіль.
  3. Розігріти вино з оливковою олією, щоб випарувався алкоголь.
  4. Додати в маринад кріп, часник, сіль, цукор, гвоздику, перець горошком, листя вишні або дуба.
  5. Проварити гриби в маринаді протягом 20 хвилин. Додати лимонний сік.
  6. Перекласти гриби в стерилізовані банки, залити маринадом, потім законсервувати.

 

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