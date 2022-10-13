Мариновані білі гриби: рецепт покроковий

Як маринувати білі гриби: рецепт покроковий

Хочете дізнатися, як маринувати гриби на зиму, щоб вони не темніли і не розварювалися? Експерти «Все буде добре» знають, що неправильне приготування може зіпсувати смак і зовнішній вигляд страви. Рецепт маринованих білих грибів в нашому матеріалі.

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Складові:

Гриби білі – 1 кг

Сухе вино – 1 ст.

Оливкова олія – ​​½ ст.л.

Лимон – 1 шт.

Часник – 8 зуб.

Кріп – 1 пуч.

Чорний перець горошком – 10 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Сіль – 2 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Оцет – 2 ст. л.

Листя дуба або вишні – 3 шт.

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Приготування:

Гриби почистити, промити в воді з оцтом. Опустити гриби в киплячу воду на 10 хвилин, додати в каструлю оцет і сіль. Розігріти вино з оливковою олією, щоб випарувався алкоголь. Додати в маринад кріп, часник, сіль, цукор, гвоздику, перець горошком, листя вишні або дуба. Проварити гриби в маринаді протягом 20 хвилин. Додати лимонний сік. Перекласти гриби в стерилізовані банки, залити маринадом, потім законсервувати.