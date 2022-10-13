Маринованные белые грибы: рецепт пошаговый

Как мариновать белые грибы: рецепт пошаговый

Хотите узнать, как мариновать грибы на зиму, чтобы они не темнели и не разваривались? Эксперты «Все буде добре» знают, что неправильное приготовление может испортить вкус и внешний вид блюда. Рецепт маринованных белых грибов в нашем материале.

Больше по теме: Маринованные белые грибы в вине: рецепт приготовления

Ингредиенты:

Грибы белые – 1 кг

Сухое вино – 1 ст.

Оливковое масло – ½ ст.л.

Лимон — 1 шт.

Чеснок – 8 зуб.

Укроп – 1 пуч.

Черный перец горошком – 10 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Соль – 2 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Уксус – 2 ст. л.

Листья дуба или вишни – 3 шт.

Больше по теме: Маринованный лук на зиму: рецепт от Сергея Калинина

Приготовление:

Грибы почистить, промыть в воде с уксусом. Опустить грибы в кипящую воду на 10 минут, добавить в кастрюлю уксус и соль. Разогреть вино с оливковым маслом, чтобы испарился алкоголь. Добавить в маринад укроп, чеснок, соль, сахар, гвоздику, перец горошком, листья вишни или дуба. Проварить грибы в маринаде в течение 20 минут. Добавить лимонный сок. Переложить грибы в стерилизованные банки, залить маринадом, затем закатать.