Варення з абрикос: простий рецепт

Варення з абрикосів: простий і смачний рецепт
Настала пора ароматних абрикосів. Цей фрукт, як саме літо — стиглий, ароматний, сонячний. А взимку ми радіємо варенню з абрикосів. Якщо ви хочете приготувати смачне варення і не дуже втомитися, тоді рецепт від експертів «Все буде добре», читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- абрикоси — 1 кг
- цукор — 800 г
- вода — 200 мл
- ядра абрикосових кісточок — 6 шт.
- лимонна кислота — 1 ч. л.
Спосіб приготування варення з абрикосів:
1. Абрикоси необхідно вимити і очистити від кісточок.
2. Кісточки абрикосів просушіть, розколіть і вийміть з них ядерця.
3. Ядра абрикосів потрібно підсушити в духовці до золотистого кольору.
4. Абрикоси покладіть в каструлю. Каструля повинна мати широке дно.
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Сироп
- Змішайте цукор з водою і в сотейнику цю суміш доведіть до кипіння.
- Відразу ж заливайте сиропом абрикоси.
- Зачекайте, поки сироп в абрикосах остигне, та злийте його, після чого знову прокип’ятіть сироп і залийте абрикоси. Дану процедуру необхідно повторити 3 рази, вона потрібна для того, щоб ягоди в абрикосовому варенні залишалися цілими, а смак сиропу був насиченим.
- Після цього додайте у варення з абрикосів підготовлені ядра і лимонну кислоту.
- Прокип’ятіть варення 1 хвилину.
- Варення з абрикосів готове — можна закривати його в баночки.
Такий рецепт варення з абрикосів добрий тим, що самі ягоди не піддаються сильній термальній обробці, тому вони зберігають практично всі свої корисні властивості.
Як говорив Карлсон: «Варення врятує світ». Ароматного вам літа і смачної зими!
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