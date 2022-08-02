Варення з абрикос: простий рецепт

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Все буде добре

Варення з абрикосів: простий і смачний рецепт

02.08.2022

Настала пора ароматних абрикосів. Цей фрукт, як саме літо — стиглий, ароматний, сонячний. А взимку ми радіємо варенню з абрикосів. Якщо ви хочете приготувати смачне варення і не дуже втомитися, тоді рецепт від експертів  «Все буде добре», читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

  • абрикоси — 1 кг
  • цукор — 800 г
  • вода — 200 мл
  • ядра абрикосових кісточок — 6 шт.
  • лимонна кислота — 1 ч. л.

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Спосіб приготування варення з абрикосів:

1. Абрикоси необхідно вимити і очистити від кісточок.
2. Кісточки абрикосів просушіть, розколіть і вийміть з них ядерця.
3. Ядра абрикосів потрібно підсушити в духовці до золотистого кольору.
4. Абрикоси покладіть в каструлю. Каструля повинна мати широке дно.

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Сироп

  1. Змішайте цукор з водою і в сотейнику цю суміш доведіть до кипіння.
  2. Відразу ж заливайте сиропом абрикоси.
  3. Зачекайте, поки сироп в абрикосах остигне, та злийте його, після чого знову прокип’ятіть сироп і залийте абрикоси. Дану процедуру необхідно повторити 3 рази, вона потрібна для того, щоб ягоди в абрикосовому варенні залишалися цілими, а смак сиропу був насиченим.
  4. Після цього додайте у варення з абрикосів підготовлені ядра і лимонну кислоту.
  5. Прокип’ятіть варення 1 хвилину.
  6. Варення з абрикосів готове — можна закривати його в баночки.

Такий рецепт варення з абрикосів добрий тим, що самі ягоди не піддаються сильній термальній обробці, тому вони зберігають практично всі свої корисні властивості.

Як говорив Карлсон: «Варення врятує світ». Ароматного вам літа і смачної зими!

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